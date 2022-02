'Madres paralelas', de Almodóvar, opta al Bafta a mejor película de habla no inglesa

La película 'Madres Paralelas¡, del director español Pedro Almodóvar, ha sido nominada al premio Bafta a mejor película de habla no inglesa.

Esta es la única nominación del film de Almodóvar, que competirá por el galardón con "Drive My Car", de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto, "The Hand of God" ("Fue la mano de dios"), de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli, "Petite Maman", de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur, y "The Worst Person in the World" ("La peor persona del mundo"), de Joachim Trier y Thomas Robsahm.

La gala de los Bafta se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres el próximo 13 de marzo.

'Dune', favorita con once nominaciones

La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que "The Power of the Dog" ("El poder del perro"), de Jane Campion, y cinco más que "Belftast", de Kenneth Branagh.

Por el Bafta a mejor película, el galardón más codiciado de la gala, competirán "Belfast", "Don't Look Up", "Dune", "Licorice Pizza" y "Power of The Dog".

La nueva película de James Bond, "No Time to Die" ("Sin tiempo para morir"), se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que "West Side Story" y "Licorice Pizza", mientras que optan a cuatro premios "King Richard", "After Love", "Booiling Point", "Cyrano" y "Passing".