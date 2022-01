'Lágrimas': la última campaña de Pikolin reivindica la nueva masculinidad

Arranca el año y Pikolin presenta nueva campaña: 'Lágrimas' es una reivindicación de la nueva masculinidad que, un año más, la compañía inscribe en el propósito definido en “Haz algo que te quite el sueño”. Pikolin revolucionó el mercado de descanso conceptualizando su propósito de marca con una invitación a vivir la vida con pasión. Por primera vez, una marca de colchones no invita a descansar, sino que nos anima a encontrar algo que nos apasione. Pikolin se convirtió así en el embajador de una forma de vivir la vida, apasionada, activa y entusiasta.

Con la nueva campaña, según informa Pikolin, la marca sigue trabajando sus valores de diversidad y cercanía de la mano de Oriol Villar. Y sigue buscando abrir el diálogo y mostrar nuevos puntos de vista sobre temas que generen conversación. Pikolin acepta el reto de mejorar la sociedad como un deber social y un claro objetivo de su propósito. Y no hay mejor forma que visibilizando estereotipos, que muchas veces son inconscientes y nos acompañan sin darnos cuenta. Es por ello, que Pikolin lanza su campaña “Lágrimas”, para hablar de la nueva masculinidad. Todavía hoy, 40 años después del hombre blandengue, existe la necesidad de romper mitos en torno a la sensibilidad y la emoción como algo que debe ser reprimido por los hombres.

Este jueves, y durante todo el mes de febrero, Pikolin arranca un ambicioso plan de medios, gestionado por Arena Media, que contará con spots de 70 y 20 segundos para televisión, dos piezas largas de estilo cinematográfico para digital, así como refuerzo con 'branded content'. Las nuevas piezas, creadas y dirigidas por Oriol Villar, se encargarán de difundir el propósito de Pikolin a través de la historia de su protagonista Juan Carlos Lérida: un bailarín que nos trasmite e inspira su actitud vital, el baile, disciplina que le hace vivir su pasión alcanzando la emoción.

Rodaje de la campaña de Pikolin 'Lágrimas'. Pikolin

“Me considero increíblemente afortunado de poder trabajar con una marca como Pikolin” declara Oriol Villar. “Me siento muy implicado e identificado con lo que proyecta esta marca, y creo que si no fuera así no podría llevar a cabo este trabajo. Vivir con pasión y hacer lo que quieres hacer es la única forma en que la vida merece ser vivida”.

La emociones no deberían tener límites de género. Seas quien seas. Pikolin quiere redefinir el concepto de "hombre blandengue", denunciar el uso de la expresión “ser un moñas” como un insulto capaz de mutilar de raíz todas las emociones masculinas.

“Los hombres fuertes no tienen miedo de sí mismos, ni de sus emociones, tienen ganas de sentir, aunque ello suponga mostrarse vulnerables, no tienen miedo a ser juzgados”, afirma la directora de Marketing de Pikolin, Ana Robledo Pascua. La sensibilidad, las emociones, no son patrimonio femenino, es un estereotipo del pasado aún con cierta vigencia en la sociedad. “En Pikolin creemos que no hay nada más atractivo que un hombre sensible, un “moñas” que muestra sus emociones sin ningún pudor. Eso es de verdad un hombre fuerte”, subraya Ana Robledo. Por fin los hombres pueden abandonar un modo de comportamiento que durante años les ha hecho daño, ya que les obligaba a mantener ciertas actitudes, para vivir conectados a sus emociones.

Campaña de Pikolin 'Lágrimas'. Pikolin

Por eso este año la plataforma de comunicación “Haz algo que te quite el sueño” muestra cómo vivir tu verdadera pasión te lleva hasta la emoción. La campaña se apoya en la canción "El amor", de Rafael Pérez Botija interpretada por Massiel.

En su lanzamiento, “Haz algo que te quite el sueño”, fue galardonada con dos premios EFI y dos premios del CdC, además de lograr una consolidación destacada de su Top of Mind y sus valores de marca.

Pikolin quiso seguir inspirando, liderando y provocando cambios en la sociedad, y en el año 2021 con su campaña “Injubilables” dio voz al colectivo de los seniors desde el que no se comunica habitualmente. La diversidad es uno de los valores de la marca, y Pikolin se convirtió en altavoz de un colectivo muy silenciado por la sociedad.

La campaña convirtió al colectivo de personas seniors en un referente aspiracional, mostrando cómo los más mayores hablan de la propuesta de valor de marca, y viven su vida con pasión. Porque vivimos en una sociedad en la que la pasión sexual solo se comunica y entiende asociada a personas jóvenes, y Pikolin quiso visibilizar este hallazgo para impulsar un cambio social. Y de nuevo los premios EFIS galardonaron los buenos resultados logrados con un oro a la estrategia más innovadora, así como el premio DIRCOM Ricardo Pereda, y el más emotivo de todos otorgado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).