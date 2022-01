Claves de la resaca: cómo acabar con ella

Cuando Johann Strauss compuso la Marcha Radetzky no se podía imaginar que iba a ser la banda sonora de las resacas de muchos -apunte: recordemos que se trata de una marcha militar-. Los platillos de la Orquesta Filarmónica de Viena y los acompasados aplausos impactan en todas las partes del cerebro, en el que tal vez se guardan más lagunas que recuerdos de las primeras horas del nuevo año.

Precisamente, una mayor sensibilidad al sonido o la luz es consecuencia de la resaca. Dolor de cabeza, náuseas, mareos, ansiedad, irritabilidad o un aumento del ritmo cardiaco completan la lista de los efectos del alcohol. No obstante, cada persona tiene unos diferentes, incluso, pueden variar en uno mismo.

¿Pero cuál es el mejor remedio para amainar ese temporal de resaca? El primero se cae de cajón: no beber alcohol. Podríamos terminar aquí, pero la realidad es otra. Lo que empezó con el vinito blanco del aperitivo, pasó por la sidra del asado, el brindis con champán tras las uvas, los cubatas del cotillón y los chupitos de la amistad. Un tremendo coctel –nunca mejor dicho- de jugos difícil de asimilar. Si se hace, nunca con el estómago vacío y no mezclar.

"Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno" es una de las frases que más se escuchan esa mañana del 1 de enero. Los expertos dicen que es correcto en parte, ya que puede agravar el malestar de estómago. Lo que no aconsejan es el paracetamol, porque interfiere en la metabolización del alcohol.

Los efectos del alcohol no son transitorios, sino que el sufrimiento de las moléculas es "permanente", avisan los facultativos. Una de las costumbres más repetidas en una noche de fiesta son las continuas visitas al servicio. ¿A qué se debe? A la disminución de la hormona antidiurética, la que regula la cantidad de orina que se debe expulsar. Esto conduce a la deshidratación y miccionar más de lo habitual desemboca en una hipopotasemia -pérdida de potasio, sales-. Por esta razón, durante la celebración, no está de más beber agua con regularidad ya que la hidratación es clave. Eso sí, deben ser sin gas ni cafeína. Por ejemplo, las infusiones están bien - no el té- y los zumos naturales. En cualquier caso, descartar las bebidas energizantes.

A estos anteriores, se suman otros remedios naturales. "El primero de todos es el cardo mariano, un gran detoxificante que va ayudar al hígado. Hay que tomarlo antes y después de salir de fiesta", apunta Eduardo Sanz Lagunas, presidente de la Asociación de Herbolarios y Ecotiendas de Zaragoza. El responsable de la herboristería de La Salud, en la capital aragonesa, también recomienda beber agua mineral y agua de mar: "Aporta minerales, electrolitos… en definitiva nos va a ayudar a reponernos". Si el agua de mar se compra embotellada, es necesario diluirla en cinco proporciones de agua mineral.

Si se sufren problemas de estómago, aconsejan el consumo de escaramujos. "Evita los efectos laxantes del alcohol", describe Sanz Lagunas. A la vuelta, uno de los productos que se pueden tomar es el huevo, por la cisteína que contiene, es más indicado duro. Lo que se deben alejar son las comidas ricas en grasas, por mucho que puedan apetecer, mejor optar por los de una sueva digestión. Todo lo anterior se puede completar con un complejo de vitamina B.

¿Cómo evitar la resaca?

¿Resaca u ómicron?

Lo que otros años era -sin lugar a dudas- una simple resaca, ahora surge la incógnita: ¿Y si es covid? Algunos síntomas de las múltiples variantes, también de ómicron por ejemplo, se comparten con los efectos de la ingesta de alcohol. Esto puede dar lugar a confusión. De hecho, algunos servicios sanitarios recibieron multitud de llamadas en relación a este asunto.

El primer punto que hay que tener en cuenta es si se ha consumido alcohol, si no se ha bebido difícilmente se va a tener resaca. También hay que observar el tiempo que dura el malestar; con la resaca los efectos van a menos, mientras que los del covid van a más. Si duran más, se aconseja contactar con un médico. Si se acusa cansancio, fiebre, dolor muscular o dificultar para respirar, entre otros síntomas, lo más responsable es aislarse y someterse a una prueba diagnóstica.