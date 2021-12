Los entremeses, un plato del que ya se hablaba en el siglo XIX

Con la cuenta bancaria en el mismo punto que el martes –la diosa Fortuna no nos ha sonreído- ya podemos empezar a pensar en el menú de las cenas y comidas de esta Navidad sin cambiar de planes. Nada de oreja de mar –el precio asciende a 2.000 euros el kilo-. Ni mirar a cuánto va el centollo en el mercado. Las nécoras mejor en foto y el resto del marisco mejor ni mencionar… Sin embargo, hay recetas que han estado en las mesas de los españoles durante años, que han sabido esquivar los altos precios con elegancia. Platos que, al mejor precio, parecían de restaurante.

Hemos hecho un ejercicio de memoria y hemos buscado en la hemeroteca algún rastro de los menús que preparaban los aragoneses en la década de los 60, 70 y 80 en estas fechas. Encontramos "coctail de gambas", "merluza bellavista" o "salpicón de marisco". No falta tampoco un plato muy socorrido cuando hay comensales de gusto variado: los entremeses.

Ese plato que no faltaba en Navidad -tampoco en bodas, comuniones y bautizos- y que llevaban un poco de todo. Como si de un ring de boxeo se tratara: en el borde de los fritos están las anillas de calamar rebozadas, las croquetas y empanadillas. Al lado contrario, los embutidos. Por algún lado de los platos, los espárragos –que mojaban el jamón con su caldillo- y un par de langostinos. Y para terminar, casi a modo de decoración, una bola de ensaladilla rusa en el centro, si la ocasión lo merece, coronada con pimientos rojos.

Los entremeses no son del siglo pasado, sino de hace, por lo menos, dos. A finales del siglo XIX ya daba de qué hablar. "De ordinario los platos no le parecían mal escogidos, y aunque no lo decía, lamentaba en el fondo de su corazón el tiempo de las lentejas y los huevos duros", publicó HERALDO en noviembre de 1896. En los últimos tiempos lo único que se ha publicado de "entremeses" es en relación a la literatura.

A día de hoy, todavía hay quien apuesta por estas opciones gastronómicas de siempre. Son comidas que nos han visto crecer, que las hacían los abuelos como algo innovador, lo heredaron los padres como tradición y ahora lo recuperan los nietos como sinónimo de nostalgia e infancia en las redes sociales. Son recetas que en su momento fueron originales, con un emplatado que abrió los ojos de los comensales. También son habituales los embutidos decorados con huevo hilado y rojas guindas, la merluza salmonada, el pastel de pescado, el solomillo Wellington o los huevos rellenos.

Poner cualquiera de estos platos encima de la mesa era un éxito en la mayoría de los casos, tanto que se rebañaba hasta el último gramo de la mayonesa de los platos.