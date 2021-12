Los matemáticos jugamos a la lotería

Cada año los compañeros del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Zaragoza compartimos un número en el Sorteo Extraordinario de Navidad. No es un número fijo, lo cambiamos cada año. El número lo decide el encargado de esta tarea. En una de las ocasiones en que esta responsabilidad recayó sobre mí, reservé el número 31.415, un aproximación óptima por defecto del número π. Por supuesto, como en casi todas otras ocasiones, perdimos lo jugado.

Aplicando las leyes de la probabilidad, sabemos que es prácticamente imposible que nuestro número resulte agraciado con el primer premio el día 22 de diciembre, una posibilidad entre 100.000. Este año ha triunfado en redes la explicación de José Luis Muñoz, miembro de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas en que mostraba visualmente esta ínfima posibilidad. Vaciaba en una bolsa 2,7 kg de arroz, que aproximadamente contiene 100.000 granos, introducía un único grano rojo, y daba a los paseantes la opción de extraerlo. Por supuesto ninguno lo conseguía.

La probabilidad de un fenómeno aleatorio viene regida por la archiconocida regla de Laplace, cociente de casos favorables entre casos posibles. Si aumentamos el número de casos favorables, esto es, incluimos los 1.807 premios diferentes del Sorteo de Navidad, nuestra probabilidad aumenta a 0,01807, casi dos centésimas.

El descubridor de esta ley, Pierre-Simón Laplace (1749-1827) fue uno de esos ejemplos en que la educación funcionó como un ascensor social, en este caso supersónico. Hijo de un agricultor humilde de la zona de Normandía, llegó a la cima de la ciencia y del poder en la Francia de los siglos XVIII y XIX. Realizó notables aportaciones en matemáticas, astronomía, mecánica, química y termodinámica.

Napoleón Bonaparte fue uno los cadetes que pasaron por sus manos en la Academia de Artillería de Paris en el año 1785. No le debió de causar mala impresión al joven Napoleón, ya que en 1799, y nada más alcanzar el poder, nombró Ministro de Interior a Laplace, cargo que desempeñó solo durante seis semanas. En su obra'Théorie Analytiques des Probabilités' (1812), Laplace expone los fundamentos matemáticos de los fenómenos aleatorios, en particular de los juegos de azar. Desde entonces, las matemáticas nos aseguran que es prácticamente seguro que el gordo de este sorteo, o de los próximos 100 años, no llegue nunca a nuestras manos.

Y allí me encontraba yo, haciendo cola en la administración de lotería. Tenía que recoger un décimo más para compartir con mi familia. A pesar de la numerosa fila, Gema, la dependienta que conocía desde hace más de ocho años, atendía de forma eficiente y con una sonrisa permanente. Al llegar mi turno, levantó su mirada y la saludé.

- Hola Gema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Anna? Por favor, dame un décimo del número de “los matemáticos”.

- Mi hija bien, gracias, creciendo sin parar. Espera un momento, ese número lo tengo por aquí guardado. Es este, un número muy bonito.

- Imagino que eso se lo dirás a todos –le bromeé mientras contemplaba su reacción.

- No, no seas tonto. Este sí que me parece bonito, es más, te diré que me lo he quedado para mí – confesó mientras me miraba.

- Entonces seguro que algo nos tocará. Si esto sigue así, con tanta gente, os quedáis sin décimos.

- Ya nos empiezan a faltar. Siempre hay terminaciones que se acaban, en 5, 7, en 13... hasta en 69; también las del año, 2021 – comentó mientras rozaba sus cabellos negros.

- ¡Qué curioso que determinados números sean más atractivos que otros en un sorteo aleatorio! Los seres humanos no entendemos la probabilidad, ni siquiera yo que soy matemático -añadí.

Un impuesto maravilloso

“Las loterías son un impuesto del Gobierno al desconocimiento de las matemáticas”

- Se atribuye a Thomas Jefferson, tercer presidente de los EE. UU., la frase “las loterías son un impuesto del Gobierno al desconocimiento de las matemáticas”. Jefferson fue uno de los más firmes defensores de este sistema de recaudación pública, también decía: “La lotería es algo maravilloso: es un impuesto que solo recae en los que quieren pagarlo gustosamente”.

- También hay casos opuestos, el conocimiento de las matemáticas puede hacerte millonario. comenté demasiado alto, percibiendo que la numerosa clientela había empezado a impacientarse y alguno intenta acercarse a la conversación.

- ¿No me digas que hay matemáticos millonarios por la lotería?

- Lo primero es afirmar que no es posible encontrar ningún método matemático ultrasecreto para saber qué número será agraciado con el primer premio. Todos los números tienen igual de escasas posibilidades de resultar premiados, son fenómenos aleatorios. Sin embargo, sí se pueden seguir estrategias matemáticas para poder aumentar nuestras posibilidades de ganancia. Si compramos un décimo de cada número, tendríamos un premio de cada categoría. Nos habríamos gastado 2 millones de euros, y habríamos recuperado algo más de 1,4 millones.

- No parece una buena estrategia para este sorteo –se burló Gema.

- Para este no, pero en otras ocasiones sí. Stefan Mandel es un matemático rumano nacido en 1934 y que ha ganado 14 veces a la lotería. En su país natal, descubrió que podía asegurarse 5 aciertos de los 6 necesarios para ganar en una lotería primitiva en que intervenían 40 números. Si el bote era lo suficientemente alto y reunía un pequeño capital para cubrir un número elevado de apuestas, podría ponerlo en juego, asegurándose recuperarlo con un segundo premio. La fortuna le sonrió ganando el primer premio y repartiéndolo entre sus tres socios.

Consiguió escapar de la Rumanía soviética de los años ochenta a Australia, donde continuó su carrera. Creó una empresa para realizar apuestas de lotería, ganando en otras 12 ocasiones. Tal vez su éxito mayor fue el que consiguió en la lotería de Virginia, invirtiendo 3 millones de dólares, para ganar un bote de 10 millones. Las autoridades de varios países reformaron sus legislaciones para impedir que se reprodujeran sus éxitos.

Actualmente casi todas las loterías siguen la regla del 70%: si compras todos los boletos, solo podrás recuperar el 70% de lo invertido, como en este sorteo de Navidad.

Al darme la media vuelta y marchar, oí que el siguiente cliente le decía a mi amiga Gema.

- Quiero el mismo número que acaba de llevarse ese señor.

Pedro J. Miana Departamento de Matemáticas, IUMA & Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza

