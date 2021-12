Rafa Maza vuelve con su humor desde el Támesis... de Zaragoza

"Listen, it's amazing. London" (Escucha, es asombroso. Londres), así comienza Fabiolo -el alter ego de Rafa Maza- su último video a orillas del Río Ebro, haciendo referencia al río Tamésis de Inglaterra. Mientras, indicaba numerosos lugares que ver en la ciudad inglesa: "Big Ben, Tower Bridge, Cambridge, Oxford...".

A lo que un viandante parece interrumpir al humorista para corregirle e indicarle que está en Zaragoza. "What's going on? Zaragoza? What?" (¿Qué esta pasando? ¿Zaragoza? ¿Qué?) responde el personaje con un inglés perfecto. "Are you kidding me? Zaragoza, what a turkey" (¿Me estas tomando el pelo? Zaragoza, ¡qué pavo!), añade haciendo un guiño a uno de los vídeos que mas popular le ha hecho en las redes sociales.

Segundos más tarde, empieza a toser y responde entre risas a otra persona que parece pasar por el lugar: "It's not covid, Scooby Doo" (No es covid, Scooby Doo).

El pequeño vídeo publicado en Twitter e Instagram cuenta ya con más de 10.000 reproducciones en tan solo tres horas.

'God save the Pilar Virgin' o 'Te espero en Picadilly-Gran Casa a tomar un té' han sido algunos de los comentarios que ha recibido el vídeo, además de agradecimientos y risas.

Rafael Maza, de 43 años, comenzó a estudiar interpretación hace 20 años en la Real Escuela de Arte Dramático. El actor que está detrás de Fabiolo, el pijo tenista que se ha viralizado en redes especialmente en los últimos años, no solo es intérprete de comedia, sino también de teatro clásico.

Es habitual su presencia en teatros de distintos puntos del país con su show ‘Fabiolo Connection’, en el que da vida a un pijo irreverente que da clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe.

Entre sus publicaciones más celebradas en redes destacan las de la borrasca Filomena, en las que aparecía en vídeo desde los "Alpes madrileños" o haciendo snowboard en su terraza, dando vida al popular personaje del pijo de 'Oregón TV', aprovechando la nieve que dejó a su paso la borrasca. Además, las imitaciones de Rafa Maza a personajes como Boris Izguirre o a Salvador Illa en su despedida como ministro de Sanidad han sido muy aplaudidas.