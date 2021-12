Incidentes de la Lotería de Navidad: "¿Qué has cantado aquí, niña?"

Las lágrimas de los niños de San Idelfonso se están convirtiendo en un clásico desde hace varios años. Ahora todos los 22 de diciembre hay alguno que llora. Normalmente es de alegría, por emoción… pero no siempre es así. En 2014 Maguette inundó con sus lloros la primera tabla por 'atascarse' en uno de los números. "Arg... ¡no me sale!", decía con las manos en sus llorosos ojos. Ahora casi vamos a un choto por sorteo, no como antes. Nerea en 2018 rompió a llorar y no pudo cantar el número premiado, y eso que (solo) eran 60.00 euros. "Venga , cántalo", le animaba su compañero, pero ni por esas.

Algo más grave –aunque tampoco fue la mundial- ocurrió en el sorteo extraordinario de 1987. Faltaban unos 8 minutos para las 11.00 cuando Felipe Cantón, encargado de bolas del Servicio Nacional de Lotería, detuvo el sorteo. "¿Qué has cantado aquí, niña?", le gritó a la colegiala. "La Macarena", le podía haber respondido la pequeña. Se vivió tensión: no hay nada más que ver que al niño de detrás, que cambió su postura –reclinado en uno de los bombos- para mirar desconcertado a uno y otro lado.

En ese momento los periodistas y fotógrafos saltaron al escenario y se arremolinaron en torno a la mesa donde estaban depositando las bolas. "Le está mirando con unos ojos… Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe quien ha recriminado a la niña", así la reportera de Televisión Española retransmitió el diálogo entre ambos con cierta angustia. "Dice la niña que no sabe qué premio es", incidía. Don Felipe también les recriminó a los periodistas que se apartaran.

"Entre sollozos y con lágrimas en los ojos la niña Gemma Llorente, de 13 años, declaraba a los periodistas que los ‘flashes’ le habían hecho confundir el ‘gordo’ con una pedrea de 125.000 pesetas”, publicó al día siguiente HERALDO. "Se ha cantado la bola 20064 que debía de haberse cantado con 250 millones de pesetas", aclaró otro de los responsables.

Mucho revuelo se creó, pero justo el año de antes se había producido lo mismo: los niños no cantaron ni el primero ni el segundo premio, se les "olvidó", como recordó este diario. Ese año fue la primera vez que una niña sacaba el premio Gordo, fue Carolina, cuando solo hacía dos años que las féminas podían cantarlos.

Otro año se abrió uno de los peines del sorteo justo antes de iniciarse. Las bolas cayeron por todo el escenario. "Hay cantidad de bolas por el suelo de mármol de este Palacio de Loterías -decía en directo el locutor-. No dejan subir al escenario y los encargados del servicio las recogen una a una". Hechos como este hicieron que el suelo se forrase de moqueta en su totalidad para evitar que las pequeñas bolitas de boj rueden.

Incidentes al margen, no faltan tampoco las lágrimas de risa en el patio de butacas. En 2017 una niña protagonizó uno de los momentos más estelares cuando cantó "1.000 euros" como si se tratase de la cantinela final durante toda la tabla.

Tal vez este año la diosa Fortuna también deje alguna que otra anécdota, algo que puede ser más probable que sonría con alguno de los premios.