El ex rey Constantino de Grecia evoluciona favorablemente de un edema pulmonar

El exrey Constantino II de Grecia, hospitalizado por una neumonía en el centro privado Hygeia de Atenas desde el pasado miércoles, está evolucionando favorablemente y no está grave, según señaló este viernes a Efe una portavoz de su oficina.

"Su estado es estable y está de muy buen humor. No es nada grave", aseguró su portavoz, quien no quiso confirmar la razón de su hospitalización: "No tengo la autorización de dar este tipo de información", dijo.

La portavoz también aclaró que ningún miembro de su familia vino desde el extranjero, al no tratarse de nada grave, aunque ha estado acompañado por su esposa, la reina Ana María, y su hijo Nicolás, quien reside en Atenas, pero no por el resto de sus hijos que residen en el extranjero.

El hermano de doña Sofía fue trasladado el miércoles desde su residencia en Porto Heli hasta el centro médico Kranidi, en la ciudad cercana de Emionida, donde fue atendido con los primeros auxilios y, posteriormente, llevado hasta la hasta la capital helena.

Aunque en principio los medios locales hablaron de una isquemia cerebral, luego se corrigieron y señalaron que se trataba de una neumonía por broncoaspiración y un edema pulmonar, no causado por coronavirus, como podría suponerse en pleno contexto de pandemia.

En los últimos años la salud del exmonarca ha sido delicada, pues ha pasado por varias intervenciones de corazón y un derrame cerebral en 2017, lo que le mantuvo apartado de una serie de eventos sociales.

A pesar ello, en octubre pasado asistió a la boda de su hijo menor Philippos con la suiza Nina Flohr, la primera boda real que se celebraba en Atenas después de su exilio en 1967, tras el golpe militar de los Coroneles y un reinado que tan solo había durado cuatro años.

En 1974, una vez recuperada la democracia, los griegos abolieron definitivamente la monarquía por referéndum. Desde su marcha siete años antes, Constantino vivió primero en Roma y luego en Londres hasta su regreso definitivo a Grecia en 2014.