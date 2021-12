¿Está bien poner nieve en un belén?

Lo de montar el belén es un mundo. Mientras unos optan solo por el misterio, por un sencillo nacimiento, hay otros a los que no les falta detalle. La anunciación, las señoras en el río lavando, los Reyes Magos en las montañas encima de sus camellos, el zoco y sus tenderetes, los corrales con los animales, la muchacha que va al pozo con el cántaro en la mano, el pastor con la oveja al hombro, el de la leña… hay detalles que se repiten en la mayoría de belenes –aquellos que lo ponen a lo grande-. Lo del papel de aluminio como río o los caminos con cacao en polvo también son otras costumbres. Pero ahí no termina la cosa.

Hay bastantes ciudadanos que cuando lo tienen ya todo montado deciden espolvorear nieve por el belén, como si echaran azúcar glas en un bizcocho. Pero, ¿esto encaja? ¿Está bien representar nieve en Belén?

Veamos, tecleamos "belén nieva" en Google. Nos aparecen referencias a artículos académicos de una profesora que se llama Belén Nieva. Mejor, pongamos "tiempo Belén". Ahora sí, viajamos a esta ciudad del centro de Cisjordania, Palestina. Un día de mediados de diciembre está "mayormente soleado", no se esperan precipitaciones, la humedad es de 47% y el viento sopla a 13 kilómetros por hora. Gracias al satélite 'X' sabemos ya sabemos el pronóstico para la noche del 24 al 25 de diciembre: 8ºC y viento a 4 km/h. Este año, no nieva y parece ser que no es habitual que lo haga en esta zona.

En los últimos años se identifican dos copiosas nevadas en Belén, como esa que se esparce sobre las figuritas. Una de ellas fue en 1992 y la segunda en 2013. Estos datos tumban cualquier estadística. Esta ciudad se caracteriza por largos veranos, además de calurosos y áridos. Por su parte, los inviernos los definen como son fríos. Eso sí, la temperatura oscila entre los 5 °C y 30 °C, pocas veces llega a 1 °C o a 33 °C.

Así que lo de la nieve no resulta del todo ortodoxo, al menos desde el punto de vista meteorológico. Pero si ya la tienen el belén no pasen el aspirador para quitarla, no vaya a ser que se trague algún pastoricillo también, pero que sepan que no es del todo correcto, ¡pero tampoco incorrecto! Tal vez lo de la nieve sea una herencia de los nivosos días en algunas ciudades de Europa.