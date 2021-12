María José Campanario habla sobre su embarazo en televisión: "Es una bendición"

María José Campanario y Jesulín de Ubrique esperan un hijo, el tercero del matrimonio y el cuarto para el torero fruto de su relación con Belén Esteban. Tras la publicación de 'Hola', ha hecho las primeras declaraciones en televisión. Fue en el programa 'Ya son las ocho', de Telecinco.

En la breve intervención de la odontóloga acertó a decir que no tenía antojos. "Para nosotros es una bendición. Lo único que queremos es tener un poco de tranquilidad para poder llevarlo lo mejor posible y, sea lo que sea, que venga bien", señaló. Además, declaró que se sentía "desbordada" por todas las muestras de felicitación que había recibido.

Campanario, de 42 años, apuntó que este embarazo va a ser diferente a los otros dos. "Me ha pillado en un momento en el que mi marido no tiene que viajar tanto para ir a torear, así que voy a estar bastante más acompañada", argumentó. Jesulín, desde el interior de su coche, también se mostró agradecido.

El tercer embarazo de María José Campanario

No ha sido menor la sorpresa para ella: "Yo llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores, pero claro, no me lo podía imaginar... Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo".

"Cumplo tres meses [de embarazo] y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo -decía Campanario en la revista 'Hola'-. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos". "Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea, de 22 años; mi Julia, de 18; y mi chico [Jesús Alejandro], de 14... Y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. ¡Para eso no te prepara nadie!", declaró Jesulín a la revista. "Durante estos años, lo habíamos pensado muchas veces, pero por unas cosas o por otras, no llegó. Y ahora, que es cuando menos lo esperábamos, viene", añadió la pareja.