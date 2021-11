Puede que tu perro sea excepcional y no lo sepas

Chaser es una Border collie que vivió en Carolina del Sur. A lo largo de su vida participó en numerosos estudios científicos sobre las capacidades cognitivas de los perros, dejando a su especie en muy buen lugar: memorizó el nombre de hasta 1.022 juguetes distintos. Un investigador le decía: "¡Encuentra a la jirafa!". Seguidamente, Chaser iba a una montaña de juguetes y traía la jirafa de peluche.

Ahora bien, si tienes un perro y no consigues que se aprenda el nombre de los peluches, no te preocupes, es lo normal. Cuando los investigadores empezaron a hacer estos experimentos con más perros se dieron cuenta de que la mayoría no eran capaces de aprender ni un solo nombre. Chaser tenía una habilidad realmente inusual.

Este hallazgo llamó mucho la atención a los científicos ¿Por qué hay perros que pueden aprender tantas palabras y otros ninguna? ¿Nos puede enseñar esto algo acerca del funcionamiento del cerebro? Enseguida notaron que este talento tenía analogías con otras capacidades extraordinarias de los humanos. Un ejemplo es el del oído absoluto. Las personas que lo tienen puede identificar el nombre de las notas musicales sin un tono de referencia. Esta habilidad también está fuera de lo común, ya que solo una persona de cada 10.000 tiene oído absoluto. No se sabe con exactitud la cantidad de perros con el don porque estas investigaciones son muy recientes y aún no se ha estudiado con una muestra suficientemente grande, pero los primeros estudios apuntan a que no es superior al 3%.

Ambas son capacidades cualitativas y no cuantitativas, es decir, o las tienes o no las tienes. Un poco de entrenamiento puede ayudar a las personas con oído absoluto a desarrollarlo, pero si careces de este talento, da igual que te pegues años estudiando música desde pequeño, no lo vas a adquirir. Lo mismo ocurre con los perros. Los que pueden aprender palabras lo hacen de una forma rápida y con poco esfuerzo, simplemente es algo natural en ellos. Les resulta fácil y si se les enseña, pueden llegar a aprender muchas.

Por lo tanto, todo apunta a que en ambos casos la genética es la principal determinante. La mayoría de los perros que son capaces de memorizar palabras han resultado ser Border collie como Chaser, aunque también se han documentado casos en Yorkshire terrier. Eso sí, incluso entre los Border collie la probabilidad de que tengan el don es baja.

¿Quiere decir esto que la mayoría de los perros no nos entienden? Por supuesto que no. Los estudios demuestran que se les da mejor entender acciones. Todos hemos visto perros que aprenden a dar la pata, que acuden cuando se les llama o se ponen contentos si su dueño les dice que se van de paseo. Ya sea porque comprenden el lenguaje corporal o porque identifican algún sonido, la comunicación entre perros y humanos es real.

Laura Camón Primatóloga

