Ángel Orensanz agasaja a Mario Vargas Llosa en la I Gala 'Cultura y Seguro'

El escultor oscense Ángel Orensanz fue uno de los grandes protagonistas de la I Gala Cultura y Seguro, celebrada en la noche de este jueves 25 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El acto, presentado por el periodista Carlos del Amor y que también contó con la presencia de televisivo Arturo Valls, enmarcó la entrega de los 'Premios SegurLike Ángel Orensanz Cultura y Seguro 2021', que pretenden promover iniciativas encaminadas a dibujar un entorno “más justo, pacífico, inclusivo, sostenible, focalizadas a través de la cultura, entendida como reflejo, impulso y motor de progreso de la sociedad", según palabras de Antonio Muñoz-Olaya, presidente de la firma organizadora de la gala, SegurLike by Cojebro.

Orensanz, que reside en Nueva York desde principios de los 80 y ha pasado buena parte de los dos últimos años en su residencia de París, se encargó de entregar un galardón a la personalidad más destacada de la noche, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de quien se destacó su contribución a la difusión cultural. También se entregó el Premio SegurLike Solidario a Mensajeros de la Paz, la organización que lidera el padre Ángel, y la actriz Toni Acosta recogió el galardón en nombre de la organización. La iniciativa Camino Cojebro Solidario recaudó más de 35.000 euros para la labor que Mensajeros de la Paz está haciendo con los afectados por la erupción del volcán de La Palma.

Ángel Orensanz, nacido en la localidad prepirenaica de Larués, mostró su satisfacción por el éxito de esta iniciativa, planeada para 2020, y que como tantas otras iniciativas no pudo tomar forma debido a la pandemia de la covid-19. “Me llena de orgullo que Vargas Llosa tenga una estatuilla con mi nombre y de mi autoría; es muy simpático, ya habíamos coincidido en alguna ocasión, pero no habíamos tenido la oportunidad de charlar, y me ha dicho muy cortésmente que la iba a colocar en un lugar preferente de su casa”.

Orensanz tomó este viernes un vuelo de vuelta a París y ya ultima los preparativos de nuevos proyectos en su sinagoga neoyorquina, sede de la Fundación que lleva su nombre y escenario habitual de actividades sociales y culturales con lo más granado del mundo del espectáculo. También suele albergar rodajes cinematográficos y conciertos íntimos, como el registrado hace unos meses por MTV con Lady Gaga y el veteranísimo Tony Bennett.