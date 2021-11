"Nuestro padre rechazó 100 millones de pesetas", revelan los hijos de Camarón

Con un disco "hecho desde el corazón" los hijos mayores de Camarón de la Isla realizan el que, según algunos, es el homenaje más necesario y legítimo para reivindicar no solo al artista, sino a la persona, José Monge, "que era muy legal", dicen al revelar cómo declinó una sustanciosa oferta poco antes de morir.

"En el 92, Pino Sagliocco, que entonces trabajaba con Michael Jackson, le ofreció un contrato por el que le daban 100 millones de pesetas y un Mercedes descapotable último modelo. Pero no quiso porque no se encontraba bien para asumirlo", cuentan Gema, Rocío y Luis Monge en una entrevista con Efe.

El objetivo de aquella propuesta era lanzarlo mundialmente. "Pero no quería dejarnos tanto tiempo. A nuestra madre le decía: 'Si aquí en España yo gano, ¿para qué me voy a ir al extranjero?'", cuentan sobre las razones por las que su nombre no siguió los pasos de internacionalización de amigos como Paco de Lucía.

La historia concuerda con otra que afirma que rechazó 5 millones de pesetas de la época por actuar en una fiesta privada de Mick Jagger. "Si él no tenía ganas de ir a algún lado, no iba. Prefería quedarse con un amigo que se encontraba por la calle, porque le gustaba pasar desapercibido", señalan al respecto.

Anuncio del homenaje a Camarón de la Isla por sus hijos. @familiacamaron.oficial

"Luego, cuando iba a actuar a algún festival y las entradas se agotaban, y se quedaba más gente fuera que dentro, mira si era noble que decía: 'Abrid las puertas para que entre todo el mundo'", rememoran.

Aún así, recuerdan también que cuando lanzó 'La leyenda del tiempo' (1979) y cambió la historia del flamenco, recibió muchas críticas: "Él estaba muy ilusionado y convencido con lo que estaba haciendo, aunque hubo gente que hasta devolvía el disco", dicen divertidos.

Parte de su leyenda negra tiene que ver con la influencia de las drogas en su vida, pero también en este punto hacen algún aporte, especialmente frente a ese relato que dice que cortó con ellas porque su hijo Luis, un día, le confesó que en el colegio le habían dicho que era "un drogadicto".

"Eso no es así. Nosotros nunca lo hemos visto tomar drogas. Él como cualquier persona de hoy en día salía un fin de semana y se hartaba de todo. Tuvo su época porque entonces no se sabía lo que era aquello y cayó. Pero salió. No fumaba ni porros. Tabaco sí, que tenía hasta las uñas amarillas, porque se quedaba dormido con el cigarro. De hecho, eso fue lo que le provocó su enfermedad", precisan.

"Nos daba miedo cantar sus canciones"

Desde la admiración nace 'Capitán de mis sueños', un disco en el que, con las voces de Gema y Rocío y la dirección musical de Luis, reinterpretan clásicos de su padre como 'Volando voy' o 'La leyenda del tiempo', pero a su manera, con colaboradores de altura como Jorge Pardo, Tino di Geraldo y Carlos Benavent.

"Nos daba miedo cantar sus canciones por las críticas. Nosotros no intentamos imitarlo, porque era inimitable. Por eso nos lo llevamos a nuestro terreno, con mezcla de bossa nova, alguno que es un poco roquero y otro que está solo tocado con un arpa", explican.

Recuerdan que Familia Camarón, como se hacen llamar, nació después de un homenaje a su padre en el que participaron con un tema. Hasta entonces, solo Luis trabajaba en el mundo de la música. "Tuvimos mucha aceptación con esa actuación", destacan, y un promotor les propuso "montar un grupito".

Luego llegó la propuesta de grabar el disco: "Esto se lo debemos a la música: los hijos de Camarón cantando sus temas", les plantearon desde Universal Music, y les convencieron.

Solo una de las canciones es inédita, la que da nombre al álbum, inspirada por una fotografía en la que Monge aparece con una gorra de capitán. "Está escrita desde el anhelo y la admiración de una hija sin padre. Tenía tantas cosas que decirle que me he quedado corta", explica su autora, Rocío.

"Aún nos emocionamos cuando hablamos de él. Casi todo el mundo conoce al artista, pero toda esa grandeza en el cante la tenía en su persona. Era muy humilde. Nunca entró en ninguna parte diciendo 'Aquí estoy yo' o menospreciando a nadie", insisten.

El resto del repertorio, 8 temas más, fue escogido en función de lo que tocaban en sus conciertos. "Todas sus canciones están preciosas, pero contra más bonitas son, más difíciles. Él parece que está cantando el cumpleaños feliz, pero es que tenía en la garganta una caja de música", cuentan sobre el criterio de la selección.

Esta se cierra con 'Vente conmigo', en la que colabora el que dicen que podría ser su sucesor, Israel Fernández, al que conocieron hace años, cuando María Jiménez lo amadrinó y fue a visitarlos, momento en el que nació una relación de "cariño". "Canta muy bien y cada vez lo hace mejor", destacan, pero apuntan seguidamente que, como su padre, "no había dos ni nacerá".