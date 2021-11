Estafas con la lotería que vuelven por Navidad: del tocomocho a la venta de décimos falsos

3

El tocomocho

Se trata de una estafa "casi tan antigua como el propio sorteo navideño", reconocen desde la Policía Nacional, pero que a pesar de ello, se repite y muchos ciudadanos siguen denunciado haber sido víctimas de este timo. El término 'tocomocho' deriva de la expresión "tocó mucho" y consiste en que la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo. Le muestran incluso una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y le ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Si accede, le acompañan a su domicilio o al banco, cobran lo pactado y le entregan la lotería que en realidad no está premiada.

En estos casos, la policía apunta que las víctimas suelen ser personas de edad avanzada y advierte de que no es fácil identificar a los estafadores. "Se trata de auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa", afirman.