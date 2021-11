Consulta el horóscopo de hoy: sábado, 20 de noviembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo del sábado 20 de noviembre de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Si puedes retrasa la firma de documentos o las inversiones. Es una jornada benéfica desde el punto de vista social pero para nada en lo lucrativo. Cuida hoy el bolsillo y los gastos innecesarios.

TAURO

Asuntos familiares entorpecerán tu labor profesional así como la social. Trata de no comportarte demasiado rígido con los demás. La noche promete situaciones eróticas de alta pasión, prepárate.

GÉMINIS

Ponte muy atento a todo lo que pase a tu alrededor ya que con facilidad surgirán unos comentarios que podrán perjudicarte en tu parte laboral. No te metas en asuntos de terceros. Sorpresa de amor.

CÁNCER

Cosas que te parecían ya perdidas o rotas para siempre hoy podrán unirse casi por arte de magia. Será una jornada muy positiva para el reencuentro amoroso. Lo social y laboral avanza mejor, a por todas.

LEO

Pensarás demasiado antes de tomar una decisión y ello te hará perder unas buenas oportunidades. Deja que sea tu intuición la que te ayude y oriente hoy. Cambios en el hogar y con amigos que traerá mejoras.

VIRGO

No sería nada extraño que tu propia presencia genere celos y disputas en razón a tus intenciones que no están del todo claras, cuidado. Intenta empezar de nuevo y llegarás a más, no lo dudes.

LIBRA Deberás verte con superiores y jefes y ellos serán muy riguroso con tus ideas. Pon mucha atención a lo que firmes y date más tiempo para decidirte. Consulta más a la pareja y hallarás el equilibrio total.

ESCORPIO

Habrá cambios en tu medio ambiente, tanto laboral como de familia. Todos los obstáculos que se presenten serán solucionados rápidamente por tu capacidad de lucha. Sigue adelante, es tu día.

SAGITARIO

Te hallarás muy sensible a lo que digan o hagan las demás personas sobre todo si guardan relación sentimental contigo. Ármate de paciencia y cariño, así ganarás en todo. Viaje sorpresa positivo.

CAPRICORNIO

Ten hoy mucho cuidado con tu tozudez ya que te enfrentarás con personas de la misma actitud y quizás algo violentas. Mantente al margen de los problemas ajenos. Paciencia y céntrate en lo tuyo.

ACUARIO

Los demás hoy te verán como un ser brillante y lleno de optimismo que va resolviendo todo casi sin preocuparse. Controla tu orgullo para no exagerar demasiado. Noticias de familiares que te alegrarán.

PISCIS

Ten cuidado con extralimitarte en comidas y bebidas, hoy tu organismo no se hallará bien dispuesto para soportar excesos y con facilidad alterará tus nervios. Cambios en el hogar por mejoras.