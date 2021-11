Cuatro días más para votar por la Sabina Milenaria de Blancas como candidata española a Árbol Europeo de 2022

La semana decisiva para la Sabina Milenaria de Blancas, localidad turolense perteneciente a la comarca del Jiloca, concluye cuando este próximo sábado 20 de noviembre se convierta en domingo. En ese momento, a la medianoche, se agotará el plazo abierto en la web arboleuropeo.es para seleccionar al candidato español en la elección del Árbol Europeo 2022. El proceso es muy sencillo y rápido, además; solo se puede votar una vez con cada correo electrónico, y un máximo de cinco veces desde la misma IP.

El ejemplar turolense entró en la carrera por la primacía nacional hace un mes, al pasar el corte inicial del concurso, y en las tres primeras semanas de votaciones se consolidó en el segundo lugar. Solamente el Carballo del Bosque del Banquete de Conxo. en Santiago de Compostela, le alejaba de una gloria que ya vivió el año pasado la Carrasca Milenaria de Lecina (Huesca). El árbol oscense, de hecho, acabó imponiéndose en el certamen europeo a principios de este año, y ha notado ostensiblemente el aumento de visitas por su municipio en el transcurso de los últimos meses.

La votación es oculta en esta última semana en lo referente al recuento de resultados; el proceso es el mismo, pero no se sabe cómo ha colaborado el voto realizado en la carrera de la candidata a la que se apoya. Además, la incógnita sobre la suerte de la Sabina Milenaria de Blancas no se sabrá de inmediato tras el cierre de la votación. La candidatura española se anunciará el sábado 27 de noviembre, y aunque no se han confirmado oficialmente las fechas definitivas, la votación del concurso europeo se desarrollará el próximo mes de febrero. Según las bases del concurso, el anuncio del ganador continental se hará el 23 de abril desde Bruselas; sería bonito que un árbol aragonés estuviese en esa 'finalísima' por segundo año consecutivo y optara a recibir el alegrón en el día de San Jorge, patrón de esta tierra.

El árbol turolense mide ocho metros de altura, y tiene tres metros y medio de base en el tronco, además de 13 metros de copa; en cuanto a la edad, se estima que va de los 1.000 a los 1.500 años (hay opiniones encontrados) y cuenta con la catalogación de árbol singular de Aragón. Está situada en un páramo, en zona cerealista y de protección de aves; se trata de una sabina albar, muy tolerante a las temperaturas extremas. “El fin de semana recortamos más de 1.000 votos a los gallegos; supongo que se pondrán las pilas, pero no vamos a cejar en el empeño -explica Pablo Esteban, presidente de la Asociación de Amigos de Blancas- y agradecemos el apoyo de los miles de personas que han querido sumarse a este empeño”. Todo suma en este tramo final, y un solo voto puede ser decisivo, aunque la pugna con el candidato gallego sea complicada; el resto de los aspirantes, salvo sorpresa de última hora, están ya muy lejos de los dos primeros candidatos.