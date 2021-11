El Padre Pistolas: "Hazte con un arma. Hay que defender nuestras vidas"

Alfredo Gallegos, un sacerdote del estado de Michoacán (México), ha defendido durante uno de sus últimos sermones que los ciudadanos son libres de llevar armas para protegerse de los criminales.

“Llegan los sicarios, se llevan los animales, se cogen a tu vieja (sic), a tu hija, y tú te apendejas”, proclamó Gallegos, conocido con el alias de ‘Padre Pistolas’. “Pues hazte con un arma, vaya a la chingada el Gobierno (sic). Hay que defender nuestras vidas”, aseveró.

El cura, conocido por ir siempre armado, ha recibido el apoyo de otros sacerdotes católicos que también denostan la violencia que se vive en las calles del estado mexicano, a merced de grupos del crimen organizado.

#Estados | Alfredo Gallegos, mejor conocido como “Padre Pistolas”, invitó invitó a la población de #Michoacán a hacer caso omiso de las leyes y armarse para defenderse. ¿Qué opinas? #yn 😱 pic.twitter.com/Hcac6iUmAN — La Silla Rota (@lasillarota) November 11, 2021

En Michoacán operan al menos seis poderosos cárteles de la droga, que se disputan el control de la producción y el tráfico de estupefacientes, así como otras actividades ilícitas como el secuestro y las extorsiones. En el estado han tenido lugar al menos 258 actos de extrema violencia en lo que va de año, según ha documentado la organización civil mexicana Causa en Común, que se refiere a asesinatos, mutilaciones, homicidios o torturas, entre otros.

El Ejército ha enviado a soldados al estado, pero solo para mediar entre los cárteles en disputa y asegurarse de que ninguno invada el territorio del otro. Sin embargo, según las denuncias, los militares no hacen nada para acabar con las actividades ilícitas de los cárteles.

El cáncer, una enfermedad "espiritual"

Alfredo Gallegos no solo insta a sus feligreses a portar armas como autodefensa. También hace declaraciones sobre ciencia y asegura que los enfermos de cáncer o diabetes son “enfermos espirituales”. “Van con queridas, están amancebados, borrachos, marihuanos (sic), odian… ¿Cómo no van a enfermar?”, se pregunta el sacerdote en otro de sus sermones. En este sentido, al final de una de sus alocuciones explica a sus feligreses que él no sabe si es por la medicación o por la oración, pero “cada ocho días vienen tres personas a darme las gracias porque ya no tienen cáncer”. Insta, en este sentido, a “gastar dinero” para “aliviarse de los dolores” y recuerda que él vende “hierbas” que curan estas enfermedades, “junto con la confesión y la oración”.

También asegura que al mundo le quedan “miles de siglos” antes de llegar a su fin, que tendrá lugar “cuando todos los seres humanos sean católicos y cristianos”. “En 2.000 años, apenas una octava parte de la humanidad es cristiana. Yo he investigado y he leído en el Evangelio que el mundo se acabará cuando todos los hombres y mujeres sean católicos. Así que faltan miles de siglos para que se acabe”, profetiza. “Porque la humanidad se va a acabar. Todo se acaba”.