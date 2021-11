Joaquín Prat vive una nueva ilusión con una joven de Barcelona

El pasado mes de septiembre se confirmaba la separación de Joaquín Prat de su pareja, Yolanda Bravo, con la que llevaba doce años. Una ruptura que parecía venir de antes ya que durante el verano llamó la atención que ella no apareciera en las instantáneas que el presentador subía a sus redes sociales. Al parecer, pasaron las vacaciones cada uno por su lado y el popular periodista disfrutó de paseos en barco en compañía de su hijo, su hermana y su familia. Ahora, a tenor de las fotografías publicadas por 'Diez Minutos' en exclusiva, habría vuelto a ilusionarse junto a una joven morena.

La semana pasada se publicaban unas imágenes del periodista con la bailarina Cecilia Gómez, sin embargo, son solo buenos amigos y estas nuevas instantáneas vienen a confirmar quién es la mujer que ocupa el corazón de Joaquín.

Beso a la salida del museo

Según cuenta la publicación, ella se llama Ana y es de Barcelona. Juntos hicieron una visita al Museo del Prado en el festivo Día de Todos los Santos. A la salida de la pinacoteca se fundieron en un apasionado beso ajenos a todo lo que les rodeaba.

Aprovecharon el buen tiempo para pasear por las calles de Madrid y para tomar algo. Risas, gestos de cariño y complicidad se observan a cada paso.

Cuando se confirmaba su separación de Yolanda, con la que tiene un hijo de seis años, Joaquín aseguraba estar "feliz y con ganas de vivir el presente", un lema de vida que ahora parece cobrar todavía más relevancia. Especialmente después de que su jefa a la par que amiga, Ana Rosa Quintana, anunciara que dejaba durante una temporada la primera fila de la televisión para dedicarse a cuidarse tras ser diagnosticada de un cáncer de mama.

El periodista, de 46 años, se ha quedado al frente de la sección de sociedad del 'Programa de AR' y cada tarde sigue presentando el espacio de actualidad 'Cuatro al Día'. En su día se barajó la posibilidad de que la carga de trabajo pudo hacer mella en su matrimonio. El propio Joaquín llegaba a decir que "igual me cuesta el divorcio, porque estoy en la tele desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche y apenas veo a la familia". Recientemente, el periódico 'La Razón' señalaba que no tiene intención de buscar nada serio. Sea como sea, Joaquín parece estar comenzando un nuevo capítulo en su vida sentimental y solo el tiempo dirá cómo continua esta historia.

Prat es padre de un niño de seis años, Joaquín, junto a Yolanda Bravo, que a su vez es madre de tres hijos fruto de un matrimonio anterior. El pequeño tuvo de madrina de bautizo a Ana Rosa.