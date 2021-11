Las mujeres conducen peor o beber café para no dar positivo: leyendas urbanas en la seguridad vial

La creencia extendida de que las mujeres conducen peor que los hombres o que masticar chicle, tomar café, té o aceite es eficaz para "engañar" en los test de alcoholemia son algunas de las leyendas urbanas que se transmiten por el "boca a boca" y que no tienen ninguna base real.

Existen muchos mitos relativos a la seguridad vial, como los diez que ha recopilado PONS Seguridad Vial, con el objetivo de promover el buen conocimiento de las normas de circulación y la realidad de la situación de la movilidad en España.

1.- Las mujeres conducen peor que los hombres. Es falso según los datos de accidentalidad que cada año publica la Dirección General de Tráfico (DGT) y que ponen de manifiesto que la mujer se ve implicada en un número muy inferior de accidentes que acaban en fallecimientos, en heridos hospitalizados y no hospitalizados. Como ejemplo, en 2019 fallecieron en las carreteras 797 hombres y 88 mujeres y 2.698 fueron hospitalizados frente a 464 mujeres.

2.-Se puede engañar al etilómetro en los controles de alcoholemia. No existe ningún truco para ello como masticar chicle, tomar café, té o aceite, porque este aparato mide el aire alveolar. Tampoco sirve hacer ejercicio o dormir un poco (para reducir sustancialmente una tasa de alcoholemia de 1 gramo habría que hacerlo al menos 5 horas), ni vomitar, ya que el alcohol se encuentra distribuido en la sangre.

3- Fumar al volante no está prohibido pero no es aconsejable, puesto que aumenta la probabilidad de accidente y es, por ello, que los conductores fumadores están implicados en el doble de accidentes que los no fumadores. No obstante, puede ser sancionable si el agente considera que está provocando una distracción al volante (multa de hasta 100 euros), mientras que tirar la colilla por la ventanilla implica la pérdida de 4 puntos y multa de 200 euros.

4.- No es verdad que España tiene muchos radares. Según la DGT, hay actualmente 1.324 en las carreteras (694 fijos, 550 móviles y 80 de tramo), lo que se traduce en 3,4 por cada 1.000 kilómetros cuadrados, un dato que sitúa a nuestro país como el noveno de la Unión Europa con más cinemómetros.

5.- Nunca se puede rebasar una línea continua. Aunque es la norma general, está permitido para adelantar un vehículo inmovilizado en la calzada y a bicis, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, cuando por la velocidad a que circulen, puedan ser adelantados sin riesgo.

6.- Multan por conducir con chanclas o con el brazo por fuera de la ventanilla. No está específicamente recogido en la normativa, pero puede ser sancionable si los agentes consideran que afecta al control del vehículo o aplican la prohibición que existe de conducir sin llevar las dos manos al volante.

7.- Se puede adelantar por la derecha si existe espacio suficiente y siempre que el vehículo que se quiera rebasar esté indicando que va a girar a la izquierda o vaya a inmovilizarlo en ese lado. También en las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central y en calles, a condición de cerciorarse de que se puede hacer sin peligro alguno para los demás usuarios.

8.- Es falso que incrementar la velocidad no aumente necesariamente el número de accidentes. Según el modelo potencial propuesto por el investigador noruego Nilsson, un aumento del 1% de la velocidad media conlleva un incremento del 4 % de las colisiones mortales, un 3 % de las graves y un 2 % de las que tienen víctimas. Además, el 85 % de las muertes en ciudad son vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas): A 80 km/h fallece casi el 100 %, a 50 km/h el 50 % y a 30 km/h se reduce al 5 %.

9.- No es cierto que la mayoría de accidentes se produce por el mal estado de la carretera, sino que el principal causante es el factor humano. Distracciones, alcohol, drogas, fatiga… provocan entre un 80 y un 90 % de los siniestros.

10.- Se puede circular si los bultos impiden la visión por el cristal trasero o se llevan cortinillas. Los turismos obligatoriamente deben tener el espejo exterior izquierdo e interior y cuando quede disminuida o impedida la visión hacia atrás a través de este último, será obligatorio llevar instalado también el exterior derecho, bien reglado.