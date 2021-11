Adriana Abenia se inyecta bótox: "Las arrugas por sonreír me encantan, pero estas no"

La zaragozana Adriana Abenia ha decidido pasar por el quirófano, y no ha tenido problema en contarlo en sus redes sociales. La presentadora y actriz se ha inyectado bótox, una solución para atenuar las arrugas en el rostro. A diferencia de otras famosas que lo llevan en secreto e incluso lo niegan abiertamente, Abenia ha relatado sin reparos su paso por la clínica de estética.

En varios vídeos publicados en Instagram, la zaragozana de 37 años ha explicado los motivos: “Cuando duermo frunzo el ceño. No es que me esté viendo ni grabando por la noche, me lo dice Sergio (su pareja)”, señalaba Abenia. La presentadora dijo que no es “una tía que esté todo el día enfadada”, así que decidió quitarse esa arruga. “Las de expresión de sonreír me encantan, pero esta no", apuntaba.

Después del pinchazo y tras abandonar la clínica, la presentadora admitía que no se le notaba "absolutamente nada", que se había portado "cojonudamente bien" pero que el corazón le había ido "a cien por hora".