Juan Arnau (profesor): "El apoyo mutuo es lo que nos permite avanzar"

Los buenos profesores no solo enseñan la disciplina en la que son especialistas. Además, sin pretenderlo, transmiten una manera de entender el mundo. Juan Arnau Pitarch (Zaragoza, 1964) enseña Griego y también invita a los estudiantes a tener una mirada propia, es decir, una teoría, sobre su vida y sobre la realidad.

¿Te contaron muchos cuentos cuando eras niño?

En mi casa no había libros; las primeras historias las encontré en los libros de Lengua del colegio; me prestaba voluntario para leer en clase. A partir de entonces empecé a visitar librerías y bibliotecas.

¿Dónde estudiaste?

Estudié en el colegio Santo Ángel en la Calle Pinar del barrio de Torrero; ya no existe el colegio, pero sí el edificio del que conservamos recuerdos mis cuatro hermanos y yo. Hice el bachillerato, en el IES José Manuel Blecua del barrio de La Paz. Los tres primeros años de carrera, en la Universidad de Zaragoza y los dos años de especialidad, en la Universidad Literaria de Valencia.

¿Por qué te especializaste en Griego?

Mi profesor de Griego del instituto, Carlos Álvarez, escribía versos de Homero en la pizarra y yo contemplaba la pizarra como si fuese una obra de arte. En los recreos, buscaba un aula vacía y reproducía en la pizarra lo que habíamos visto en clase.

¿Siempre pensaste dedicarte a la docencia?

Desde que recuerdo, siempre quise ser profesor, al principio, de Lengua, luego de Francés; pero descubrí el Latín y me fascinó; descubrí el Griego y me apasionó. Y ser profesor de Griego se convirtió en mi sueño.

¿Tuviste buenos profesores de Griego en la Universidad?

Tuve buenos profesores y uno excelente. Hace dos meses se celebró un acto de homenaje a Carlos Schrader, catedrático de Filología Griega de la Universidad de Zaragoza, del que tuve la inmensa fortuna de ser alumno durante tres años; contaba que, después de 48 años como profesor de Griego, se había sentido siempre afortunado y, en ocasiones, feliz; yo soy afortunado y, cuando los alumnos me preguntan, a principio de curso, para qué sirve el griego, siempre les respondo que a mí, para ser feliz. Sirva esto de agradecido recuerdo a Carlos Schrader, didáscalos, que falleció el mes pasado. Tristeza profunda para una cohorte de discípulos suyos que no olvidarán sus clases.

¿Desde cuándo das clase?

Empecé a dar clase de Griego cuando aprobé la oposición, en 1988.

¿Cuáles han sido tus principales destinos?

Estuve un año en mi primer destino en el IB Sierra de Segura, en Beas de Segura (Jaén), dos años en el IB Álvarez Cubero de Priego de Córdoba, trece años en el IES Conde de Aranda de Alagón y, por ahora, dieciocho años en el IES Goya.

Tu experiencia como profesor universitario…

Durante dos años compaginé mi trabajo en el IES Goya con la universidad como profesor asociado de Griego; fue una experiencia interesante, pero lo cierto es que donde realmente soy feliz es en mis clases del instituto.

¿Han cambiado mucho los estudiantes de 14-18 años desde que tú empezaste a ejercer?

Creo que los adolescentes han cambiado sus hábitos de entretenimiento y, quizá, su forma de relacionarse entre ellos y con el entorno; pero, en clase, sigo observando la misma capacidad de sorpresa en los alumnos, siempre que consigas captar su atención, que es, a mi juicio, el primer paso para que quieran participar en el proceso de creación que supone cada clase.

Las humanidades, los estudios clásicos, las lenguas… parece que son cada vez menos importantes en los sucesivos planes de estudios…

Bueno, así llevamos desde que empecé mi carrera docente hace más de 30 años, pero siempre seguimos adelante, siempre surge el poder cautivador de los clásicos. Cómo se explica si no el merecido éxito de Irene Vallejo que convierte su pasión por las lenguas clásicas en un libro de obligado disfrute para especialistas y profanos, ‘El infinito en un junco’.

¿Qué aportan los estudios clásicos a la formación de los jóvenes?

La filosofía nace en Grecia por la necesidad de conocer el ‘arjé’ de la naturaleza , el origen de todo lo que nos rodea; y la búsqueda de ese ‘arjé’ ya no se limita a los mitos, se centra en el ‘logos’, la palabra que lleva al razonamiento. Creo que los alumnos aprenden a valorar las palabras, su etimología y la posibilidad que su estudio nos ofrece de entender mejor el mundo.

¿Con qué héroe griego te quedarías?

Admiro la perseverancia de Odiseo para cumplir su sueño de regresar a Ítaca y su capacidad para aprender y disfrutar en el trayecto.

Y si tuvieras que elegir un mito…

Me quedo con Troya, el mito que, en el siglo XIX, dejó de serlo por la pasión y el entusiasmo de un solo hombre, Heinrich Schliemann, el arqueólogo que creyó en la posibilidad de encontrar las ruinas de Troya.

¿Los estudios clásicos nos ayudan a entender el mundo?

Nos ayudan a ser conscientes de que llevamos siglos intentando entender el mundo y, en ese sentido, seguimos siendo griegos.

La maestra María Sánchez Arbós escribió que en las clases deberíamos cultivar el arte de perder el tiempo, ¿tenemos que aprender a no hacer nada para buscar respuestas a algunas preguntas?

A veces, perder el tiempo puede llevarte a encontrarlo, a encontrarte a ti mismo; y ese tiempo encontrado te permite reparar en qué es importante y qué no en tu batalla diaria.

¿El ruido que hay a nuestro alrededor –las redes, los medios de comunicación, la publicidad…– nos distraen hasta el punto de dificultar el ejercicio de pensar?

Estoy convencido de que así es. De la misma forma que buscamos el tiempo para encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos buscar el silencio de tanta información para oír lo que nuestro pensamiento encuentra.

La cantera del Goya deja siempre bien alto el pabellón del instituto en los concursos de traducción de Latín y Griego…

Los departamentos de Latín y Griego son los dos únicos departamentos unipersonales del instituto, pero tengo la suerte de que con mi compañero de Latín, Jesús Royo, comparto despacho y planteamientos metodológicos; con Jesús es fácil embarcarse en el trabajo que supone preparar a los alumnos que quieren participar en los concursos de traducción.

En el acto de graduación de los estudiantes de bachillerato sueles dialogar en griego con tus alumnos, convertidos en soldados...

Sí. El acto de graduación es un momento importante para los alumnos y agradecen que sus profesores reconozcamos su trabajo. El ejército de hoplitas griego basaba su fuerza en el apoyo de cada soldado a su compañero; en clase, todos somos hoplitas, el profesor y sus alumnos, y el apoyo mutuo es lo que nos permite avanzar. Eso es lo que quiero recordarles y agradecerles.

¿Qué es para ti lo esencial de la educación?

Lo esencial es compartir con los alumnos las dos palabras griegas que pueden abrir cualquier camino: el entusiasmo y la pasión.

El profesor de Griego Juan Arnau Pitarch prepara la clase para sus alumnos de 1º de bachillerato, en el IES Goya de Zaragoza José Miguel Marco

Los alumnos difíciles, cerca de ti

En los años veinte del pasado siglo, el maestro Pedro Arnal Cavero, director de la Escuela de la plaza Santa Marta de Zaragoza, publicó en la revista profesional ‘El Magisterio de Aragón’, una serie de artículos titulados ‘Consejos a un maestro principiante’, en los que se ocupaba de diversos asuntos a los que los maestros noveles debían enfrentarse con decisión. Uno de ellos era qué hacer con los alumnos difíciles, con aquellos que exhibían un comportamiento inadecuado o se retrasaban en el aprendizaje y la solución que sugería era simple: "Tenlos lo más cerca posible de ti". Leí estos artículos hace treinta años. He de confesar que he pensado en ellos muchas veces y, fundamentalmente, en la idea que hoy destaco. En las últimas semanas hay un asunto que me preocupa extraordinariamente porque para mí es nuevo. Me cuentan que han expulsado de la escuela a un niño de 3 años y que en otro centro están valorando la expulsión de un niño de 5. Creo que siempre expulsamos de las escuelas a quienes más las necesitan. Los maestros se enfrentan a situaciones muy complicadas porque la sociedad es compleja. Algunos niños viven en un contexto casi inhumano y son víctimas de todas sus carencias. Esos niños son quienes más necesitan una mirada amable, un gesto cariñoso, una ventana abierta por la que entre la luz de la esperanza, una mano firme que les ayude a seguir caminando. Y si todos necesitamos que alguien crea en nosotros, que nos haga sentir valiosos, que rompa una lanza por nosotros en el momento preciso, esos niños lo necesitan en mayor medida. Me parece muy oportuno recordar el consejo de Arnal Cavero: tengamos a los niños difíciles lo más cerca posible. Nos necesitan mucho y, aunque todos son nuestros alumnos, a aquellos que lo tienen más difícil deberíamos dedicarles más atención. Por eso me parece tan oportuno el símil del ejército hoplita que plantea Juan Arnau. En sus clases, todos, profesor y alumnos, se apoyan los unos en los otros. Ahí radica el éxito de esa obra de creación que es, según este profesor de Griego, cada clase.

Víctor Juan es director del Museo Pedagógico de Aragón y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza.