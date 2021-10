El viudo de Concha Márquez Piquer pierde el teléfono móvil en el ataúd de su mujer

Ramiro Oliveros, viudo de Concha Márquez Piquer, perdió su teléfono durante la despedida de su esposa que más tarde fue localizado dentro del féretro. La cantante falleció, a los 75 años, el pasado 18 de octubre debido a una infección pulmonar en el Hospital Quirón de Madrid.

La periodista de Esradio Beatriz Cortázar, relataba tras el entierro de la artista que Ramiro no conseguía encontrar su terminal, por lo que su hija marcó su número para ver si daba tono y así poder localizarlo.

Tras no dar con el teléfono, el viudo sospecho que el aparato pudiera haberse quedado dentro del féretro, "en la caja, con Concha" añadía. Su hija continuó tratando de encontrar el paradero del móvil para lo que llamó al cementerio con la finalidad de que un operario se acercase a la lápida y averiguar si sonaba, ya que continuaba dando señal.

La familia de la cantante reviso alguna de las fotos que habían sacado del momento y pudieron observar que ,efectivamente, había un teléfono móvil al lado del cuerpo de Márquez Piquer.

Tras lo ocurrido, el programa 'Cuatro al día', dirigido por Joaquín Prat, se puso en contacto con Oliveros, siendo así el único programa televisivo en el que ha realizado declaraciones del suceso.

"Cada diez minutos le daba besos… en una de esas me abalancé sobre ella y se me cayó, no me di ni cuenta..." explicaba el viudo como posible causa de la caída del terminal junto al cuerpo de su mujer.

Un suceso que también se tomaba con una pizca de humor: "Esto es una diablura de Concha, es una más de tantas que me ha hecho. Qué más da que lo tenga ella, ella puede controlar todos mis movimientos".