Celine Dion cancela sus conciertos en Las Vegas al sufrir espasmos musculares

La cantante canadiense Celine Dion ha anunciado que cancelará sus próximos conciertos en el Resorts World Theatre de Las Vegas, debido a que sufre "espasmos musculares" que le impiden desarrollar su trabajo.

Según se explica en la página oficial de internet de la diva del pop, la cantante "ha estado experimentando espasmos musculares severos y persistentes que le impiden trabajar. Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le impiden participar en los ensayos en curso para el nuevo espectáculo".

Esta situación ha obligado a la intérprete de 'My heart will go on', el tema central de la película 'Titanic', a cancelar los conciertos previstos del 5 al 20 de noviembre de este año y del 19 de enero al 5 de febrero de 2022.

"Estoy desconsolada", asegura Celine Dion en su web. “Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo programa durante los últimos ocho meses, y no poder abrir este noviembre me entristece más allá de las palabras".

"Mis socios en Resorts World Las Vegas y AEG han estado trabajando día y noche para preparar este nuevo espectáculo de vanguardia y es absolutamente hermoso. Me siento tan mal por haberlos defraudado, y lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora, tengo que concentrarme en mejorar, quiero superar esto tan pronto como pueda", explica.

La ganadora de dos oscar y varios premios grammy anuncia, no obstante, el 'Courage World Tour', este nuevo espectáculo que prepara en Las Vegas, aún está programado para reanudarse a partir del 9 de marzo de 2022.

Por su parte, Scott Sibella, presidente de Resorts World de Las Vegas, donde debía actuar la cantante, explicó en un comunicado: "Si hay algo que estos tiempos difíciles nos han enseñado es que nada es más importante que su bienestar. Deseamos a [Celine] una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida a su nuevo hogar cuando se sienta lista y capaz de actuar de nuevo ".