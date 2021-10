Miki Nadal da su versión sobre su expulsión de Masterchef y opina de Samantha Vallejo-Nágera

En el último programa de Masterchef Celebrity 6 las expulsiones fueron, contra todo pronóstico, a pares: Terelu Campos y Miki Nadal tuvieron que abandonar el programa. Parecía cantado que el cómico aragonés se iba a mantener en el reality, y él mismo lo creyó, pero no fue así.

El concursante expulsado ha explicado en La Sexta cómo vivió ese jarro de agua fría.

"Pensaba que me había salvado. Adiós, Terelu", afirmó Miki, quien asegura haberse tomando bien la expulsión, aunque algunos de sus seguidores mostraron su enfado en las redes. "Me lo merecí, había cuatro ingredientes y me dejé uno. Son las reglas, pierdes el partido", reconoció, en referencia al plato de la prueba que causó expulsión: unas espardeñas con cordero de las que omitió uno de los principales ingredientes: las espardeñas*.

Miki Nadal se mostró feliz al hacer balance de su paso por el programa y, sobre todo, por dejar el programa no sin antes haber ganado una de las pruebas del día imponiéndose al periodista deportivo Juanma Castaño, con quien ha mostrado una rivalidad fuera de lo común durante todo el concurso. Una vez expulsado, todavía puede reengancharse al programa si es uno de los elegidos para ello, como en anteriores etapas del concurso.

Pero Miki Nadal también se ha pronunciado sobre uno de los tres miembros del jurado de Masterchef, Samantha Vallejo-Nágera, quien fue muy criticada por algunos espectadores cuando se produjo la doble expulsión, al reprocharle sus repetidos gritos hacia los concursantes, especialmente en la prueba de exteriores. Sin embargo, Miki Nadal no solo restó importancia a este explosivo comportamiento. "Lo que me gusta de Samantha es que grita, pero no tiene un in crescendo en su tono de voz, hace el salto de 0 a 100. ¡Ni un Ferrari! Ella es de mecha corta, pero la verdad es que te espabila, es como echarte un chorro de agua fresca. Es como, ¿qué ha pasado?”.

* (Aclaración para quienes desconozcan qué son las espardeñas: se trata de un manjar del fondo del mar que se conoce también como cohombro o pepino de mar, y que se cocina, como los calamares, a la plancha, a la romana, a la andaluza... pero su precio es muy superior porque hay que bajar armado como un buzo al fondo del mar a pescarlas).