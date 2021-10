Megan Fox revela que sufre dismorfia corporal. ¿Qué es y cómo afecta?

Megan Fox, mundialmente famosa por la película ‘Transformers’, está catalogada como una de las más bellas y sexis del planeta. Sin embargo, para ella la situación no es así en absoluto. "Podemos mirar a alguien y pensar, 'esa persona es tan hermosa, su vida debe ser tan fácil'", afirma la actriz a modo de preámbulo en una entrevista con la revista británica GQ, antes de contar que padece un trastorno mental llamado dismorfia corporal.

En la conversación, la actriz confiesa que hace un tiempo fue diagnosticada con esta enfermedad, que le ha llevado a tener “muchas inseguridades profundas”. Según comenta, este trastorno le hace tener problemas en su autopercepción y en cómo se siente con su físico. Sin embargo, prefirió no dar más detalles sobre su salud.

El trastorno dismórfico corporal está relacionado con la percepción que una persona tiene de su propia imagen física. En algunos casos, estas personas se sienten acomplejadas por algún defecto físico que, aunque sea real, lo magnifican de forma desmesurada. En otros casos, estas personas tienen una percepción errónea de su físico y, por ejemplo, se ven gordas o incluso obesas cuando realmente no lo son. Pero el resultado es siempre el mismo: la persona que padece el trastorno se siente insatisfecha y avergonzada con su imagen física. Es muy frecuente encontrar síntomas de ansiedad y de depresión en ellos.

No es la primera vez que Megan se refiere a su salud mental. Hace unos años, en una entrevista con 'Entertainment Tonight', dijo que, en 2009, había colapsado psicológicamente. “No quería que me vieran, no quería tener que hacerme una foto, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto porque sentía miedo, y tenía la creencia y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría... Pasé por un momento muy oscuro después de eso”, confesó.