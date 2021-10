Comprobar el resultado de Euromillones en directo de este viernes 15 de octubre con el mayor bote de la historia

El sorteo de Euromillones vuelve tan fuerte como el pasado martes. Este viernes 15 de octubre, Euromillones regresa para repartir 220 millones de euros al acertante de la máxima categoría, el mayor premio de la historia del sorteo. Esta cifra es la más alta en los 17 años de historia de este juego, que habitualmente dedica el 50% de sus recaudaciones a los premios. El juego más atractivo de los ofertados por Loterías y Apuestas del Estado es de ámbito europeo, con participantes en otros ocho países: Reino Unido, Francia (cofundadores del sorteo junto a España en 2004), Suiza, Portugal, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Austria.

Resultado del sorteo de Euromillones de este viernes 15 de octubre:



21, 26, 31, 34, 49

Estrellas: 2, 5

EL MILLÓN: SVJ58853

Qué pasa si nadie gana hoy el bote de Euromillones



Puede ocurrir que no haya ningún acertante de la máxima categoría; para llevarse el premio gordo hay que acertar los cinco números del panel principal, a elegir entre el 1 y el 50, y las dos estrellas complementarias en el segundo panel, que va numerado del 1 al 12. Si nadie consigue el pleno, ese bote de 220 millones no crece, sino que se mantiene hasta un máximo de cuatro sorteos consecutivos. El pasado martes fue el primer día que se celebró el sorteo con este bote millonario, por lo que si nadie acierta hoy, la cifra de 220 millones se mantendría durante tres sorteos más, hasta el 26 de octubre. Si entonces no hubiera tampoco acertantes de primera categoría, el bote iría destinado a la categoría inmediatamente inferior en la que hubiera al menos un acertante.

De persistir el vacío de ganadores absolutos, el premio pasaría a la segunda categoría de aciertos, y se repartiría entre quienes acertasen los cinco del panel principal y uno en el secundario. El viernes pasado, en el anterior sorteo, hubo dos acertantes españoles de 5+1 que se llevaron 166.984,92 euros por cabeza.

España es uno de los países más afortunados desde el nacimiento de Euromillones en 2004, ya que ha ganado el bote de Euromillones 102 veces, y el 6 de octubre de 2017 recayó en un apostante de Las Palmas el inmenso bote de 190 millones de euros, en el sorteo del 6 de octubre de 2017. Este año ya ha habido seis acertantes de máxima categoría en España.

