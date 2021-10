La plaza del Pilar de Zaragoza bajo el agua para concienciar del cambio climático

El cambio climático es una realidad pero lo vemos muy lejos porque sus consecuencias no nos afectan tan directamente como lo haría directamente un desastre natural. Ahora nuestro punto de vista puede cambiar gracias a la aplicación 'This Cilmate does not exist' elaborada por el El Quevec AI Institute (MILA), dirigido por Yoshua Bengio, uno de los padres de las redes neuronales, que ha desarrollado una herramienta para visualizar los desastres naturales como incendios, inundaciones o nubes de contaminación en cualquier lugar del mundo, incluso en la puerta de nuestra propia casa.

La plaza del Pilar o Independencia bajo las aguas de una gran inundación pueden hacernos cambiar de opinión sobre las consecuencias del calentamiento global. La plaza de San Lorenzo de Huesca o la plaza del Torico de Teruel como si estuvieran cubiertas por el agua alta de Venecia.... una de las consecuencias que el calentamiento global provoca en el planeta.

El proyecto 'This Climate Does Not Exist' '(Este clima no Existe) está abierto al público desde este jueves y es muy fácil de usar. Solamente hay que teclear una dirección o seleccionar un punto de vista recogido por la aplicación Google Google Street View y decidir con qué catástrofe vamos a adornar la vista: Incendios, inundaciones o nube de polución... el resultado está servido.

(La plaza del Pilar bajo las aguas)

En segundos se muestra la imagen, pero antes se aporta información sobre las causas y consecuencias de cada fenómeno seleccionado. Si se elige inundar una ciudad, se indica que las inundaciones repentinas matan a unas 5.000 personas al año, que se espera que el nivel del mar suba dos metros para finales de siglo y que esa importante alteración del planeta alterará para siempre la vida de al menos 1.000 millones de personas para finales de 2050.

(La Gran Vía de Zaragoza quedaría llena de agua)

Para detectar dónde cubrir con agua y dónde no, los investigadores que diseñaron la aplicación combinaron varias técnicas de visión artificial y aprendizaje automático. Por un lado, una ciudad virtual por ordenador y luego añadieron imágenes con agua y sin ella.

(La plaza de San Lorenzo de Huesca)

Este proyecto utiliza inteligencia artificial. redes generativas de confrontación, o GAN que son capaces de generar una imagen de una persona a partir de un conjunto de ejemplos, como imágenes de personas (por ejemplo, esta persona no existe). Luego se mejoraron para permitir la transformación de un grupo de imágenes en otro grupo. Este proceso fue iniciado a través de una arquitectura llamada CycleGAN, que permite la transformación de caballos en cebras, manzanas en naranjas y escenas de invierno en escenas de verano.

(La plaza del Torico, en Teruel)