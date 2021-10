Bertín Osborne, sobre el papa Francisco: "No lo puedo ni ver porque es un bocazas"

El presentador y cantante, Bertín Osborne, ha fichado recientemente por el canal Telemadrid, pero su estreno no será hasta el próximo martes, 12 de octubre. Mientras tanto, sigue causando revuelo con algunas de sus intervenciones en otros programas, como ha ocurrido este miércoles en uno de la cadena autonómica madrileña, llamado 'Buenos días'.

"Es un programa que es un cachondeo, que no tiene guion, entonces, cada día pasan cosas que no están previstas. Y la bromita de ahora es que a mí me dan sorpresas. Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo: 'chicos, vamos a empezar', y eso es un caos divertidísimo, porque de repente aparece alguien que yo no sé qué va a venir", explicó Osborne acerca de 'El Show de Bertín', su programa.

Además, recordó el paso de muchas personalidades por su programa. "Los Morancos, Paz Padilla, Carrasco...". "Pensé que ibas a decir al papa Francisco", le dijo Ricardo Altable, que también se encontraba en el plató.

Fue entonces cuando el cantante decidió cargar contra El Papa: "No me jodas, ni matao. Vamos yo no le pienso invitar. O sea que no va a venir. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que largar estupideces. Me parece que es una catástrofe de papa", manifestó el presentador.

"Totalmente de acuerdo", le apoyó Carmen Lomana, otra de las colaboradoras presentes en la entrevista, algo que dio, de nuevo, alas a Bertín para seguir arremetiendo contra el pontífice. "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España. No puedo ni verle".

El programa de Osborne, 'El Show de Bertín', era emitido en la cadena andaluza Canal Sur. Sin embargo, el canal autonómico madrileño no tendrá su propia versión, sino que difundirá el formato original. No obstante, desde Telemadrid no descartan retocar ciertas ediciones si fuera necesario por temas de duración o contenidos.