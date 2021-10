Ibai Llanos alucina con los precios del restaurante de Jordi Cruz: "Es la comida más cara que he pagado en mi vida"

El famoso 'streamer' Ibai Llanos ha vuelto a viralizarse gracias a un nuevo vídeo que ha publicado en la plataforma Youtube. En esta ocasión, visita el restaurante ABaC del cocinero Jordi Cruz en Barcelona, que tiene tres estrellas Michelín, para darse un buen atracón de comida y, luego, atragantarse con el precio.

Después de saludar al cocinero y todo su equipo, Llanos ya vaticinaba lo que iba a ocurrir. "Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", manifiesta el joven. Posteriormente, él y su grupo de amigos disfrutaron de un menú degustación con más de 20 platos de comida.

Llanos y sus amigos estuvieron durante aproximadamente 3 horas y media comiendo. "Para mí, ha sido espectacular. Una experiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y también gracias a vosotros", resumía el vasco en el vídeo. El precio de la cena fue de 225 euros por persona. "Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir". Por lo tanto, el precio de la cena compartida por sus amigos ascendió hasta los 900 euros.

Llanos es mundialmente conocido por sus hazañas dentro del mundo de las redes sociales. El pasado mes de agosto, Llanos entrevistó a Messi en la plataforma Twitch durante su presentación como nuevo jugador del PSG. El encuentro apenas duró unos minutos y tuvo lugar en el propio campo del PSG, el Parque de los Príncipes y fue seguido por alrededor de 300.000 personas y se coló entre las principales tendencias nacionales.