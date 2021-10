El oteador de palabras: "taikonauta", "ambivertido", "larguerazo"

Nueva entrega de nuestra sección quincenal destinada a escudriñar los medios de comunicación, que es la base del trabajo en la FundéuRAE, en busca de palabras que nos han llamado la atención. Estas voces no siguen un orden concreto ni tratan un tema específico, y el propósito es, simplemente, recopilarlas, sin que ello implique necesariamente una aceptación o una censura.

Taikonautas

Han regresado tres "taikonautas" de una misión de tres meses en una estación espacial. Así se está llamando en ocasiones a los astronautas chinos, igual que a los rusos se les llama "cosmonautas". Más raras son las denominaciones "espacionauta" y "viomanauta", procedentes de Francia y la India, respectivamente.

Ambivertida

Una persona "ambivertida" se encuentra a medio camino de la "extravertida" (o “extrovertida”) y la "introvertida". El elemento latino "ambi-", que significa ‘ambos’, lo podemos encontrar también en “ambivalente”.

Clivaje

El término “clivaje” es adaptación del inglés "cleavage", que, aunque se emplea en diversas disciplinas, en las noticias suele aludir a la división del voto basada en contrastes como el campo frente a la ciudad, el centro frente a la periferia o los empleados frente a los empleadores. Siguiendo la norma general de la terminación "-aje", se escribe con jota.

Larguerazo

Cuando el balón da en el larguero, a veces se habla de "larguerazo", con el sufijo "-azo" que tiene, entre otros sentidos, el de golpe.

Cazaherencias

Un negocio en auge, aunque no es nuevo, es el que se conoce informalmente como "cazaherencias", empresas que buscan herencias que nadie ha reclamado, bien por no haber testamento, bien porque no se conocían los beneficiarios, para hacer todas las gestiones necesarias a cambio de una comisión.

Más información Cien años no son 'Nada' para Carmen Laforet

Pasafaunas

Las carreteras y otras infraestructuras similares pueden ser un obstáculo insalvable para muchos animales. Para evitar atropellos, se construyen "pasafaunas", que es como se llama en Argentina y Uruguay a los puentes y los túneles que permiten su paso.

Electrointensiva

Con el alza del precio de la electricidad en Europa y España, se ha hablado de la industria "electrointensiva", que es la que tiene una fuerte dependencia de esta energía, como ocurre en los sectores metalúrgico, químico y siderúrgico.