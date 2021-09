Will Smith habla sobre la evolución de su matrimonio hacia una pareja abierta

La pareja formada por Will Smith y Jada Pinkett se ha visto desde que se casaran en 1997 como una de las más sólidas de Hollywood. Por eso, fue una sorpresa conocer lo que parecía ser una infidelidad de ella con el rapero August Alsina. La propia Jada lo confesaba en un programa de Youtube pero no quedaba claro si el protagonista del 'Príncipe del Bel Air' estaba al corriente y consentía el romance de su mujer. Sin embargo, ahora todo ha tomado otro cariz. Will Smith ha concedido una entrevista a 'GQ' con motivo de la próxima publicación de sus memorias en la que ha explicado que tras discutirlo en numerosas ocasiones, su matrimonio dejó de ser monógamo hace tiempo. En este sentido, ha explicado que "Jada nunca creyó en el matrimonio convencional. Ella tenía familiares que tenían relaciones poco convencionales y creció de una manera distinta a mí".

El intérprete de 'Men in Black' ha señalado que aunque durante años su opción fue la monogamia, ya no lo es: "Tuvimos muchas discusiones sobre cómo es una relación perfecta o cuál es la manera exitosa de interactuar en pareja. Durante mucho tiempo la monogamia fue nuestra elección pero sin pensar que en esa opción como la única y perfecta manera de entender una relación". Por eso, después de que ambos llegaran a sentirse "miserables", decidieron ser una pareja abierta. De hecho, aunque cuando trascendió que Jada había estado con el rapero Alsina parecía que ella era la única que estaba con otra persona, eso no era así. A su juicio, el matrimonio no puede ser "una prisión". "Las libertades que nos hemos dado el uno al otro y el apoyo incondicional, para mí, son la más alta definición del amor".