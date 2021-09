"Lo que le ha pasado a Linda Evangelista es una complicación rarísima"

La hiperplasia adiposa paradójica es una complicación derivada de un tratamiento estético que hace que, contrariamente a lo que se busca por parte de médico y paciente, se aumente de volumen del cuerpo en lugar de disminuir. Es, según ella misma ha revelado, lo que le ha ocurrido a la 'top model' de los 90 Linda Evangelista. Y es muy, muy mala suerte si atendemos a la literatura médica: "Es algo que está descrito, pero que solo se ha reportado en un 0,0051% de los que se han sometido a esta práctica", explica la zaragozana Elena Delso, médica estética y cirujana maxilofacial.

La práctica, en concreto, es una criolipolisis, una técnica ahora bastante común -que se aplica con máquinas de diversas marcas-, que reduce masa corporal a través del frío y que debe ser supervisada por un médico especializado.

Más información Linda Evangelista sufre una depresión profunda tras quedar desfigurada por un tratamiento estético

Delso subraya al respecto que el tratamiento es "para zonas localizadas", no para disminuir el volumen de manera general y en ningún caso se aplicaría en la cara. Y en este sentido, la doctora señala que los efectos adversos serían igualmente localizados. Es decir, si alguien se somete a una criolipolisis en la zona del abdomen y le pasara como a la modelo, los efectos indeseados se producirían solo en esa parte del cuerpo.

Delso explica que la criolipolisis es "de las técnicas más reconocidas en este momento". Eso sí, nada barata y una más de las múltiples opciones que hay para disminuir volumen, cada vez menos invasivas. No obstante, Elena Delso quiere dejar bien claro que "a lo que más responde el cuerpo es a la dieta y al ejercicio". "Siempre les digo a mis clientas que se hagan el tratamiento que se hagan, si no llevan una dieta saludable (en general, no hablamos de pasar hambre) no se obtienen grandes resultados".

También puntualiza que en la actualidad, la práctica totalidad de las intervenciones estéticas se plantean teniendo ya en mente la reversibilidad o la solución ante cualquier contratiempo que se produzca. De hecho, cuenta, "hay artículos publicados con posibles soluciones al problema de la modelo".

Delso admite que solo con la publicación del comunicado en la cuenta de Instagram de Evangelista no es fácil determinar las circunstancias concretas de su situación, que, por otro lado, no pone en duda.

"Creo que en las fotos que han salido de ella está sin pintar, despeinada... La depresión puede que también le pase factura...", especula. "Pero yo la veo muy guapa, sigue estando en ella aquella modelo de los 90", termina diciendo.