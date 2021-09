"Si se hubiera hablado de aerosoles desde el principio igual no estábamos en una pandemia"

La importancia crucial de los aerosoles a la hora de transmitir el coronavirus parece a estas alturas fuera de duda, pero no siempre ha sido así. Lo sabe bien el zaragozano José Luis Jiménez, catedrático de Ciencias Ambientales y Química en la Universidad de Colorado, quien recuerda que hasta julio de 2020 apenas nadie tomaba en serio esta posibilidad-

En una entrevista en 'La voz de Galicia', Jiménez recuerda cómo "los que hablábamos de que el virus se pasaba de unas personas a otras por inhalación parecíamos conpiranóicos". Desde entonces, las pruebas de que el covid se transmite por el aire son, dice, "abrumadoras". "Lo empieza a decir por fin la OMS, aunque debería ser más clara", opina. Hasta tal punto de que, sostiene, "si esto se hubiese explicado rápidamente igual no estábamos en una pandemia. Es difícil saberlo, pero si desde el inicio nos dijesen que se transmite por el aire se hubiese podido parar la pandemia".

"La transmisión del virus por gotas pesadas es posible si alguien te tose en la cara o te grita y te apunta con la saliva, pero los estudios van diciendo que no es tan importante. Y la transmisión por superficies, por tocar, podría ser posible, pero no se ha conseguido demostrar ningún caso. Está bien lavarse las manos, pero desinfectar superficies no sirve para nada", asegura.

Continía: "La mayoría de los contagios son por los aerosoles respiratorios que salen de algunos infectados, no de todos, cuando respiran, pero sobre todo cuando hablan, gritan, cantan o estornudan. Se quedan en el aire y contagian a otras personas, sobre todo si están en una habitación cerrada, porque el aire se queda atrapado y se respira una y otra vez. Y sobre todo si se está cerca del infectado y sin mascarilla, porque entonces está respirando su exhalación casi sin dilución, como si hablamos con un fumador o con alguien que ha comido ajo y le huele mucho el aliento. Te alejas y ya no respiras tanto ese humo o ese aliento a ajo. Con el covid es lo mismo, por eso la distancia funciona".