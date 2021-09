Ainhoa Arteta se separa de su cuarto marido, Matías Urrea

Ainhoa Arteta (Tolosa, 56 años) está viviendo un año complicado. Al arrancar 2021 se contagiaba de coronavirus y desde entonces viene arrastrando efectos secundarios de la enfermedad. Ahora, parece que la vuelta del verano no trae mejores noticias, esta vez en el plano sentimental. Según la revista 'Semana', la soprano y su marido, el militar Matías Urrea, estarían pasando por una grave crisis matrimonial que les habría llevado a decidir separarse. La publicación reproduce las declaraciones de una persona de su entorno que confirma la situación a pesar de que se les haya podido ver juntos recientemente.

Los planes de la cantante pasarían por centrarse en recuperar su salud y retomar sus compromisos profesionales. Una vez resueltos los detalles de la separación, su idea es mudarse a Bilbao. 'Semana' añade que tienen previsto aclarar las razones de la separación en un comunicado conjunto en el momento en que lleguen a un acuerdo.

Ainhoa y Matías se conocieron en 2016 durante un acto institucional en el que el capitán de corbeta pidió una fotografía a la cantante. Desde entonces siguieron en contacto y la relación fluyó de modo que tres años después, en 2019, la pareja celebraba su enlace en el Puerto de Santa María (Cádiz) junto a 300 invitados, entre los que se encontraban numerosos rostros conocidos como Antonia San Juan, Fiona Ferrer, Carmen Lomana o Eugenia Martínez de Irujo. Era el segundo matrimonio para él y el cuarto para ella. Los dos volvían a confiar en el amor pero, según indican fuentes allegadas a la pareja, la convivencia había llegado a ser "insostenible", razón por la que ella habría decidido finalizar su matrimonio.

Ya en los días posteriores a su boda, salía a la luz una supuesta discusión monumental que habría tenido lugar en la fiesta previa al enlace en presencia de los invitados. Los allí presentes contaron que la cantante había llegado a afirmar: "¡Yo mañana no me caso!". Sin embargo, la boda llegó y todo se achacó a los habituales nervios que los novios viven durante esos días.

Mientras no dejaba de cosechar éxito tras éxito profesional, la vida sentimental de la soprano ha estado repleta de altibajos. Ainhoa contrajo matrimonio por primera vez con apenas 24 años con su novio de toda la vida, una historia que finalizó en 1994. Por entonces la tolosarra se instalaba en el extranjero para estudiar canto. Estuvo en Italia y en Estados Unidos, donde contó con profesores como Luciano Pavarotti y Mirella Freni.

Gracias a su profesión conoció al barítono Dwyane Croft que se convertiría en su segundo marido. Se casaron en Nueva York en 1998 y juntos tuvieron una hija, Sarah. En 2003 decidieron tomar caminos separados. Tras una década, Ainhoa volvía a casarse en 2013 con el jinete Jesús Garmendia al que había conocido en 2005. Con él tuvo a su segundo hijo, Iker, en 2010. Solo tres años después de su boda, en 2016, llegaría la ruptura definitiva.

A pesar de todas esas idas y venidas, la soprano no ha tenido reparo a la hora de hablar de ello: "Me he casado cuatro veces, pero no soy nada promiscua. Me enamoro y me caso, y así me salen las cosas", bromeó con Pablo Motos en 'El Hormiguero' en diciembre de 2019.