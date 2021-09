Descifrados los manuscritos que dieron base a la leyenda del Rey Arturo

Expertos han decodificado siete páginas de un manuscrito de 700 años que cuenta la historia de Camelot y del mago Merlín, claves de la leyenda del rey Arturo. Se trata de fragmentos de textos medievales descubiertos en Bristol que han sido estudiados por académicos de las universidades de Bristol y Durham como algunos de los primeros ejemplos supervivientes de esa sección de la narrativa.

El análisis también descubrió cómo los documentos escritos a mano terminaron en Bristol, las diferencias en el texto de versiones anteriores de la historia y, mediante el uso de tecnología de imágenes multiespectrales, los investigadores pudieron leer secciones dañadas del texto invisibles a simple vista. e incluso podría identificar el tipo de tinta que se utilizó.

Los siete fragmentos de pergamino fueron descubiertos por casualidad a principios de 2019 por Michael Richardson de la Biblioteca de Colecciones Especiales de la Universidad de Bristol. Fueron pegados en las encuadernaciones de cuatro volúmenes de la modernidad temprana, publicados entre 1494-1502 y guardados en la colección de libros raros de la Biblioteca Central de Bristol.

Los fragmentos contienen un pasaje de la secuencia de textos del francés antiguo conocida como Ciclo de la Vulgata o Ciclo de Lancelot-Grial, que data de principios del siglo XIII. Sir Thomas Malory (1415-1471) pudo haber utilizado partes de este ciclo como fuente para su Le Morte Darthur (impreso por primera vez en 1485 por William Caxton), que es en sí mismo el texto fuente principal de muchos recuentos modernos de la leyenda artúrica en Inglés.

El hallazgo atrajo una gran atención de los medios de comunicación, y el Bristol Merlin, como se conoció rápidamente, llegó a los titulares de todo el mundo.

Después del descubrimiento, la profesora Leah Tether, presidenta de la Sociedad Artúrica Internacional (rama británica) del Departamento de Inglés de Bristol, su esposo, historiador medieval y especialista en manuscritos, el Dr. Benjamin Pohl del Departamento de Historia de la Universidad y la Dra. Laura Chuhan Campbell, especialista en las historias del antiguo Merlín francés de la Universidad de Durham, se propuso examinar y analizar los fragmentos en detalle para descubrir más sobre ellos.

Su investigación colaborativa y sus hallazgos, que incluyen una transcripción completa y traducción al inglés del texto, se han reunido en un nuevo libro llamado 'The Bristol Merlin: Revealing the Secrets of a Medieval Fragment'.

El profesor Tether dijo en un comunicado: "Pudimos fechar el manuscrito del que se tomaron los fragmentos hasta 1250-1275 mediante un análisis paleográfico (escritura a mano), y lo ubicamos al norte, posiblemente al noreste de Francia a través de un estudio lingüístico.

"El texto en sí (la Suite Vulgate du Merlin) fue escrito alrededor de 1220-1225", por lo que esto coloca al manuscrito de Bristol dentro de una generación de la autoría original de la narración. "También pudimos colocar el manuscrito en Inglaterra desde 1300-1350 gracias a una anotación en un margen; nuevamente, pudimos fechar la letra e identificarla como una mano inglesa.

"La mayoría de los manuscritos del texto que se sabe que estuvieron en Inglaterra en la Edad Media fueron compuestos después de 1275, por lo que este es un ejemplo especialmente temprano, ambos manuscritos de Suite Vulgate en general en cualquier lugar, pero especialmente de aquellos que se sabe que llegaron a Inglaterra de Francia en la Edad Media.

"Trabajar con el profesor Andy Beeby del Departamento de Química de la Universidad de Durham también cambió las reglas del juego para nuestro proyecto gracias al espectrómetro Raman móvil desarrollado por él y su equipo, Team Pigment, especialmente para el estudio de manuscritos. Capturamos imágenes de secciones dañadas y, a través de procesamiento digital, podría leer algunas partes del texto con mayor claridad", explican.

"Este proceso también nos ayudó a establecer, dado que el texto parecía oscuro bajo la luz infrarroja, que los dos escribas habían usado de hecho una tinta a base de carbón, -hecha de hollín y llamada 'lampblack'- en lugar de la más común 'iron-gall ink', hecha de nueces, que parecería clara bajo iluminación infrarroja. La razón de la elección de la tinta de los escribas puede tener que ver con los materiales particulares para la fabricación de tinta disponibles cerca de su taller".

Además de descubrir detalles sobre la antigüedad del manuscrito, el equipo también pudo reconstruir cómo terminaron los fragmentos en los libros y cómo los libros llegaron a Bristol.

Sobre la base de las encuadernaciones de los libros en los que los fragmentos están ahora encuadernados en pasta (una copia en cuatro volúmenes de las obras del filósofo francés Jean Gerson, impresa en 1494-1502), el equipo pudo deducir que los fragmentos y el manuscrito del que procedían, se había convertido en 'desperdicio' en Oxford o Cambridge, y luego fueron reciclados, para su pergamino, en lugar de su contenido, como material de encuadernación en los libros en los que ahora los encontramos; esto probablemente sucedió antes de 1520.

Se desconoce la razón por la que el manuscrito se desperdició, pero puede tener que ver con versiones más nuevas en inglés de la leyenda artúrica que están disponibles en el nuevo medio de impresión (como Le Morte Darthur de Malory).

Lo que se dice en las siete páginas

Las siete páginas representan una secuencia continua de la narrativa Vulgate Merlin (aunque estaban encuadernadas "fuera de orden cronológico"), específicamente un pasaje de la sección conocida como Suite Vulgate du Merlin (Continuación de la Vulgata de Merlín).

Los eventos comienzan con Arturo, Merlín, Gawain y una variedad de otros caballeros, incluidos el Rey Ban y el Rey Bohors preparándose para la batalla en Trebes contra el Rey Claudas y sus seguidores.

Merlín ha estado diseñando el mejor plan de ataque. Sigue una larga descripción de la batalla. En un momento, las fuerzas de Arturo parecen estar asediadas, pero un discurso de Merlín instándolos a evitar la cobardía los lleva a luchar de nuevo, y Merlín lidera la carga usando el dragón de Sir Kay que Merlín le había regalado a Arturo, que respira fuego real.

Al final, las fuerzas de Arturo triunfan. Los reyes Arturo, Ban y Bohors, y los otros caballeros, se alojan en el Castillo de Trebes.

Esa noche, Ban y su esposa, la reina Elaine, concibieron un hijo. Elaine entonces tiene un extraño sueño sobre un león y un leopardo, el último de los cuales parece prefigurar al hijo aún por nacer de Elaine. Ban también tiene un sueño aterrador en el que escucha una voz. Se despierta y va a la iglesia.

Se nos dice que durante la estadía de Arturo en el reino de Benoic, Ban y Bohors pueden continuar luchando y derrotando a Claudas, pero después de que Arturo se va para ocuparse de los asuntos en sus propias tierras, Claudas vuelve a triunfar.

La narración luego pasa a la explicación parcial de Merlín de los sueños de Ban y Elaine. Posteriormente, Merlín conoce a Viviane que desea saber cómo hacer dormir a la gente (desea hacerle esto a sus padres). Merlín se queda con Viviane durante una semana, aparentemente enamorándose de ella, pero se resiste a acostarse con ella. Merlín luego regresa a Benoic para reunirse con Arturo y sus compañeros.