George Clooney, ¿de dos en dos?

George Clooney podría ser padre de nuevo a sus 60 años. La revista 'OK! Magazine' ha avivado los rumores de embarazo publicando en su portada unas fotos de la abogada Amal Clooney (43 años) con una incipiente barriguita. Se atreve incluso a afirmar que lo que esperan son, de nuevo, mellizos. La curva podría ser fruto de causas ajenas a la gestación, pero desde la publicación dicen contar con el testimonio de alguien cercano a la pareja que lo ha confirmado.

A finales del mes de julio la periodista Julie Chang, cercana a Hollywood, aseguró que Amal estaba embarazada, pero pocos días después el 'Daily Mail' publicó el testimonio del representante de los Clooney en el que explicaba que los rumores no eran ciertos y que de momento no iban a ampliar la familia. Dejando así en duda la veracidad de la información. Pero ahora 'OK!' insiste y se atreve a confirmar el embarazo doble.

Los Clooney habrían comunicado la noticia durante una cena con amigos, según la fuente consultada por la revista. Amal les confirmó que una vez superado el peligro del primer trimestre, haría la noticia de dominio público y comenzaría a presumir de su barriguita. Por lo que, según esta información, la abogada ya estaría en el tercer mes de embarazo y no faltaría mucho tiempo para que la pareja hiciera oficial la buena nueva. Incluso durante la mencionada cena pudieron hablar de los padrinos de los futuros bebés, que serían sus amigos Harry y Meghan, duques de Sussex.

El contacto cercano a los Clooney también afirmó que ambos están desbordados por la emoción. Tanto que ya se lo han contado a sus hijos mellizos, Ella y Alexander, de 4 años. "Se lo dijeron a los niños por su cumpleaños. Ella ha estado rogando por una hermanita, por lo que todos esperan, al menos, una niña". Según ese testimonio, el ganador del Oscar estaba "mareado de emoción y no podía esperar para contárselo a todo el mundo" y es que a sus 60 y 43 años, respectivamente, ambos podrían imaginar que tener un nuevo hijo era algo complicado y no había ninguna garantía. La pareja, que contrajo matrimonio en 2014, habría sido fotografiada en el exclusivo Lago de Como, en Italia, donde tienen instalada su residencia.

A falta de una confirmación o desmentido oficial, son muchas las revistas que se están aventurando a publicar informaciones acerca del embarazo, bien sea con fuentes que lo ratifican como la citada por 'OK!', o con fuentes que lo niegan como la revista 'E! Online'. Será el tiempo el que finalmente se encargue de confirmar o desmentir si pronto los Clooney serán 6 en la familia.