Luna azul 2021: qué es y cuándo verla en agosto

Los fenómenos astronómicos cautivan durante las noches del mes de agosto las miradas de curiosos e interesados. Las vacaciones de verano y los desplazamientos lejos de la gran ciudad, a lugares donde la contaminación lumínica apenas existe, invitan a observar el estrellado cielo nocturno que los ojos no acostumbran a ver. Además, en esta etapa del periodo estival, son varios los fenómenos que transcurren en el firmamento.

Pocos días atrás fueron el carrusel de estrellas fugaces, popularmente conocidas como Perseidas, y Lágrimas de San Lorenzo en algunos lugares de Aragón, las que invitaron a la población a disfrutar de la noche. Próximamente, será la conocida como luna azul la que podamos apreciar y observar en su plenitud.

Qué es la luna azul

'Azul' es la denominación que recibe la segunda luna llena del mes, no por su color, sino por el valor extra que supone la oportunidad de contemplar dos lunas llenas en un mes. El color de esta luna, de acuerdo con la información de la NASA, no cambia pero se observa más gris pálido y blanco. Un fenómeno que puede darse cada dos años y medio, cuando se observan cuatros lunas llenas en la misma estación del año. Aunque se trata de un evento especial, raro y curioso por su poca frecuencia, no implica ningún cambio o alteración en los ciclos lunares que desarrolla el satélite.

Cuándo y dónde ver la luna azul en Aragón

El fenómeno de la luna azul podrá verse en Aragón y el resto del mundo durante la noche del domingo 22 de agosto. de 2021 Esta luna llena se mantendrá durante toda la noche para poder ser disfrutada a cualquier hora antes de la salida del sol. Para poder observarla en su plenitud, la población deberá ubicarse en lugares alejados de la contaminación lumínica, bien por situarse en pueblos o zonas lejos de la ciudad o por la altura a la que se encuentren las personas que deseen ver el fenómeno. La luna azul, aunque su término apareció por primera vez en 1940, alcanzó su popularidad en 1999, cuando se produjeron dos veces luna llena en los meses de enero y marzo.