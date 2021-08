¿Qué come Pilar Rubio en una semana, la presentadora publica sus menús y desata la polémica

Pilar Rubio, presentadora y pareja del futbolista Sergio Ramos, dio a luz hace un año a su cuarto hijo, Máximo Adriano, y desde entonces ha publicado en su cuenta de Instagram, sus ejercicios y rutinas para mantener un cuerpo sano y recuperar la forma física.

Mediante fotos y vídeos ha enseñado a sus seguidores, rutinas y ejercicios y ahora ha publicado una imagen detallada de sus menús semanales junto a una foto con su nutricionista.

En el mensaje, Pilar Rubio asegura que el secreto está en elegir bien qué comes y cuándo lo haces. "La alimentación es fundamental para el cuidado de la salud. Para mí es básico adaptarla a los entrenamientos de cada día, lo necesito para estar a pleno remdimiento, conseguir los objetivos de ganancia muscular y hacer una buena prevención de salud", ha publicado Pilar Rubio

Sin embargo la dieta publicada ha desatado la polémica entre sus seguidores. La colaboradora de 'El hormiguero' obstante, no solo ha recibido respuestas positivas sino también críticas ya que muchos aseguran que no todos tienen acceso a ese plan de comidas por falta de tiempo o de recursos.

"Esto lo puedes hacer tú porque puedes y tienes quién te haga las cosas de la casa", le ha espetado un seguidor. "No todo el mundo tiene en casa una criada que haga las comidas" o "Se nota que ella no lo prepara" son algunos de los mensajes que apoyan esta teoría. Hay quienes creen, incluso, que su plan está configurado para "tener un cocinero en casa".