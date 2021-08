Miki Nadal, de visita en Teruel: “Si no has estado, no deberías perdértelo”

Aunque los destinos de playa son los más frecuentados en estas fechas por la mayoría de los españoles, son muchos los que prefieren pasar sus vacaciones en el pueblo o en la montaña. Los que viven fuera de su tierra natal, aprovechan las vacaciones para volver a casa y redescubrir los encantos de su Comunidad. Es el caso de Miki Nadal, que ha hecho una visita a Teruel antes de partir a Santander, donde estos días disfruta de unos días de descanso.

El cómico zaragozano compartía hace un par de días en su perfil de Instagram una fotografía del Torico, que cuenta con más de 3.600 ‘me gustas’, e instaba a sus seguidores que no conocen la ciudad a que la visiten: “Si no has estado, lo siento mucho. Pero no deberías perdértelo. Existe, es verdad”, escribía en la red social, donde cuenta con más de 264.000 seguidores. Muchos de ellos han aplaudido su reflexión, especialmente sus ‘fans’ turolenses, que han “agradecido darle visibilidad” a la capital mudéjar. Con lo que todos están de acuerdo, tal y como reflejan los comentarios que acumula la publicación, es en la belleza de la ciudad.

El colaborador de Zapeando, que recientemente apareció en el programa ‘Un país para reírlo’ de La 2 mostrando a Goyo Jiménez los entresijos del humor maño por las calles de Zaragoza, será uno de los participantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity de La 1 de TVE, tal y como ha hecho público la cadena en el primer vídeo promocional de la sexta temporada.

Otra de las televisivas aragonesas que ha hecho parada en Aragón durante sus vacaciones ha sido la periodista Andrea Ropero, que el pasado fin de semana visitó Boltaña y otras localidades del Pirineo oscense junto a su marido, el también periodista y hasta ahora conductor de La Sexta Noche, Iñaki López, y el hijo de ambos.