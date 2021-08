Pérez Reverte arrasa en Twitter contradiciendo a la RAE por la tilde en el adverbio 'solo': "A veces es necesaria"

Un tuit del escritor Arturo Pérez Reverte se ha viralizado en las últimas horas. Y no es que sea la primera vez que el escritor genera polémica con alguna de sus publicaciones, pero es que en esta ocasión el asunto le ha llevado a contradecir a la RAE, de la que forma parte como académico desde hace 18 años.

El pasado lunes, una usuaria lanzaba en Twitter la siguiente pregunta a la institución: "Sabemos que "solo" ya no se tilda en ningún caso, pero... ¿hay alguna excepción? ¿Es más una recomendación que una regla?". A lo que la RAE respondió categóricamente: "El uso de la tilde en la escritura del adverbio 'solo' no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde".

#RAEconsultas El uso de la tilde en la escritura del adverbio «solo» no está justificada y nuestra recomendación es no escribirlo nunca con tilde. — RAE (@RAEinforma) August 2, 2021

La acentuación de esta palabra es un tema que lleva años trayendo cola, ya que son muchos los que no están de acuerdo por la postura de la RAE, entre ellos el autor de obras como 'El tango de la vieja guardia' o 'Línea de fuego'. Y así lo ha dejado claro, una vez más:

"Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día", expresaba el periodista en un tuit que ha recibido más de 15.000 'me gustas'.

Pues yo soy de la RAE (desde hace 18 años y por ahora) y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en "sólo" cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día.https://t.co/WC0QphwWvL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) August 2, 2021

Pérez-Reverte, muy activo en Twitter y que acostumbra a tirar de humor e ironía en la red del pajarito azul, volvió a hacerlo recientemente tras recibir críticas al hacer público que se había vacunado y acabó ofreciendo un formulario para ofendidos en redes sociales. Un mensaje que cosechó una lluvia de aplausos por parte de los seguidores no negacionistas del escritor.