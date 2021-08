El secreto de las moscas 'cojoneras' para fastidiarnos la siesta estival

A lo tonto a lo tonto, una de las actividades a la que más tiempo y esfuerzos dedicamos durante el verano es a intentar aplastar –ya sea con la mano, la chancla o un periódico enrollado- a esas moscas que, una y otra vez, se posan en las partes más insospechadas de nuestra anatomía que dejamos descubiertas; especialmente cuando estamos tan a gusto tumbados a la fresca. Y es a lo tonto por partida doble porque casi nunca alcanzamos nuestro objetivo de estamparlas. Las muy 'cojoneras' se muestran prácticamente infalibles a la hora de esquivar nuestros mandobles en el último momento, levantando el vuelo por unos breves instantes antes de posarse burlonamente en la otra pierna, brazo u oreja.

La clave para tal capacidad escapista parece que reside en los halterios, nombre que recibe el par de alas traseras profundamente modificadas a modo de diminutos bastones. Todas las especies de moscas poseen estas estructuras, cuya constante vibración en vuelo les ayuda a estabilizar la posición del cuerpo en el aire, ejerciendo por tanto de órganos sensoriales propioceptivos. Sin embargo, solo las moscas pertenecientes al subgrupo Calyptratae, entre las que se incluyen las moscas domésticas, también hacen vibrar de forma constante estos bastoncillos en 'tierra firme'; sin que hasta el momento se conociese el motivo…

… Hasta ahora, porque investigadores estadounidenses parecen haber identificado la respuesta: el movimiento permanente de los halterios capacita a estas moscas para despegar en tiempo récord sin comprometer con ello la estabilidad del salto. Una ventajosa capacidad de reacción que el resto de moscas no exhiben. Y algo que los investigadores descubrieron con un experimento de tintes bastante vengativos en el que midieron la velocidad de despegue de especies de moscas Calyptratae y no Calyptratae antes y después de extirparles los halterios –eso sí, tras anestesiar a las moscas para que no sufriesen-. Procediendo de este modo comprobaron que, en condiciones normales –sin haber sido intervenidas quirúrgicamente,- las moscas Calyptratae son capaces de alzar el vuelo en apenas 7 milisegundos (5 veces más rápido que sus congéneres) y solo con un aleteo. Sin embargo, tras la extirpación, las moscas Calyptratae tardaban más tiempo en despegar y además lo hacían de forma más inestable -con un vuelo menos controlado-; en tanto que la respuesta de las otras moscas no se vio afectada por la retirada de los halterios.

La principal hipótesis que barajan los autores de la investigación para explicar el papel de la constante vibración de los halterios en tierra es que aportaría a las moscas una información sensorial adicional -vibraciones y compresión del aire a su alrededor- que les serviría para anticipar el ataque. Además, los investigadores también están casi seguros de que existe una vía directa que comunica los halterios con las patas y las otras alas, de modo que la información viaja directamente a ellos sin pasar por el sistema nervioso central, siendo por tanto una especie de reacción refleja.

Pero aunque la vibración de los halterios parece ser el más importante y efectivo, no es el único sistema de detección con el que cuentan las moscas domésticas para dejarnos en ridículo una y otra vez: las moscas reciben hasta seis veces más información visual por segundo que los humanos. El cerebro de una mosca procesa unos 400 'fotogramas' por segundo, mientras que el humano solo es capaz de procesar del orden de 60. Lo que significa que cualquier movimiento que ejecutes, por muy fulgurante que sea a tus ojos, desde el punto de vista de una mosca parecerá un lamentable intento a cámara lenta.

