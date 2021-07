Victoria Federica se marca un reguetón con Omar Montes

La famosa teoría de los seis grados de separación debería revisarse (a la baja). Sobre todo después de ver ese vídeo en Tik Tok en el que la hija de la infanta Elena se marca unos pasos de baile con el rapero Omar Montes. Nada haría sospechar que la excelentísima señora doña Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, grande de España, dama divisera hijadalgo del Ilustre Solar de Tejada y sobrina del rey Felipe VI, pudiera tener algo en común con un chaval de la barriada de Pan Bendito que se abrió camino boxeando, se hizo famoso por un 'reality' de dudoso gusto y por haber sido novio de la díscola hija de la Pantoja... Sin embargo no son seis, ni cinco ni cuatro, sino cero los grados que separan a estos dos jóvenes, ahora en boca de todos por haberse grabado un vídeo bailando.

Victoria Federica bailando con Omar Montes, ya lo he visto todo en la vida pic.twitter.com/NjPpJ9L1YW — Dani 🥀 (@principewalsh) July 24, 2021

Que Victoria Federica no es de quedarse en casa, se sabe desde hace tiempo. Acumula ya muchas horas de vuelo, y eso que hasta el 9 de septiembre no cumplirá los 21. Al poco de lanzarse al ruedo social se enamoró de un torero, Gonzalo Caballero. Pero la faena no cuajó y desde hace dos años se la ve en las redes y en las revistas muy enamorada de un joven de su edad a quien hace años se le habría considerado un vulgar pinchadiscos. Hoy sin embargo los DJ pinchan, pero también cortan. Y vienen a ser a la música lo que las 'top models' de los ochenta eran a la moda.

Se llama Jorge Bárcenas, no guarda relación familiar con el extesorero del PP, tiene por nombre artístico Barce y está acostumbrado a embarcarse en giras internacionales que lo han llevado desde Marbella a Roma o incluso al 'Cocobongo' de Cancún (México). Un DJ del 'Cocobongo' tal vez no sea el perfil de yerno con el que soñaba la infanta Elena, pero es que a ella los hijos le han salido muy 'pocholos', en el sentido más 'martínezbordiesco' del término.

Con un top blanco abullonado que dejaba su ombligo al aire y unos acampanados vaqueros, Victoria acudió el viernes con su novio al primer concierto de Omar Montes en el Festival Starlite de Marbella.

Un tipo "inaccesible"

Montes es una estrella de la música urbana y el artista español más escuchado del año en Spotify. "Las letras de reguetón son gilipolleces, lo reconozco", le dijo a esta periodista en una entrevista hace poco más de un año. También afirmó que no bebe, ni fuma, que es "lo contrario de un drogadicto" y que "con las chicas voy de inaccesible".

Con Victoria Federica sin embargo se mostró muy accesible en su camerino. Y lo mismo con su novio.

En el vídeo de Tik Tok, ahora viral, Montes amaga con ellos unos pasos de baile y unos giros mientras suena de fondo "como yo te como a ti no te va a comer nadie, como yo te toco a ti ni tú sabes tocarte". Perteneciente a la generación de la 'ola joven', Victoria, que estudia 'Business', parece dispuesta a disfrutar de la vida como si no hubiera un mañana, ni tampoco un hoy pandémico. O tal vez sea que se sacrifica por su novio, cuya profesión, como él mismo ha reconocido, le obliga a tener que tragar "muchas horas de noche, de fiesta y de dormir poco".