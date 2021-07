Retiran de la venta varios protectores solares de Neutrogena y Aveeno por contener una sustancia cancerígena

La compañía Johnson & Johnson pidió a los consumidores que dejen de usar protectores solares de Neutrogena y Aveeno en aerosol después de que las pruebas internas identificaran bajos niveles de benceno en algunas muestras. J&J también está notificando a los distribuidores y minoristas que dejen de vender los productos y organicen su devolución "por precaución".

Varios medios han publicado que esta sustancia, el benceno, está clasificado como carcinógeno humano, una sustancia que podría causar cáncer dependiendo del nivel y el grado de exposición. La compañía dijo que el benceno no es un ingrediente de sus productos de protección solar y que está investigando la causa de la contaminación. "La exposición diaria al benceno en estos productos de protección solar en aerosol a los niveles detectados en nuestras pruebas no se espera que cause consecuencias adversas para la salud", dijo la compañía.

Los protectores solares en aerosol retirados son Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily defense, Neutrogena Ultra Sheer y Aveeno Protect + Refresh.

Los consumidores deben ponerse en contacto con su médico o proveedor de atención sanitaria si tienen alguna duda, pregunta o han experimentado algún problema relacionado con el uso de estos productos.