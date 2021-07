Más tecnología para llevarte de vacaciones

En los equipajes de hace veinte años siempre teníamos la sensación de llevarnos media casa a cuestas... ¡y eso que no contábamos con la tecnología con la que hoy en día no sabemos vivir! A continuación completamos esa lista de ‘imprescindibles’ -unos más que otros- que comenzamos la semana pasada. Hecha la lista de ‘gadgets’ más completa, tocará valorar a cuántos de todos estos objetos merece realmente la pena hacerles hueco en esa maleta en la que ya casi no cabe nada más.

Tableta electrónica: hacer más ‘corto’ el viaje en coche

Meter una tableta electrónica en el equipaje siempre resulta más conveniente que cargar con el ordenador portátil. Además de mantener a los niños entretenidos durante los trayectos en coche, permite solventar urgencias profesionales e incluso disfrutar de contenidos en ‘streaming’ desde la cama o el sofá, allí donde no contamos con televisor. Los precios varían en función de las prestaciones, pero por 150 euros aproximadamente hay opciones interesantes.

Altavoz Bluetooth: viajar con música

Para disfrutar de la música en la playa, la montaña... Los hay de todos los tamaños, precios y calidades: resistentes al agua, con hasta cinco horas de reproducción en alta fidelidad, función de manos libres...

Auriculares inalámbricos: cancelación de ruido

Y si preferimos aislarnos del entorno, nada mejor que unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido. Los reyes del mercado son los AirPods Pro, pero quizá suponen un desembolso muy elevado si no se les va a dar un gran uso. También hay propuestas más económicas, sin aislamiento pero con un sonido excepcional.

Batería externa: un ‘cargador’ en el bolso

Si tienen que quedarse con uno solo de los artículos que les aconsejamos, que sea, sin duda, con una batería externa para llevar en el bolsillo del pantalón o en el bolso. Y es que los teléfonos móviles apenas aguantan una jornada completa si estamos fuera de casa, algo de lo más habitual durante las vacaciones. Otra opción muy práctica son las fundas para ‘smartphone’ con batería incorporada. Las hay de todos los modelos y capacidades, aunque, puestos a elegir, mejor escoger una que duplique los mAh de la batería integrada en el terminal.

Proyector compacto: sesión de cine al aire libre

¿Y si organizamos una sesión de cine al aire libre? Basta una superficie lisa -vale cualquier sábana- y uno de los muchos proyectores compactos del mercado. Por poco más de 100 euros hay productos que ofrecen una imagen luminosa de hasta 250 pulgadas y múltiples opciones de conexión: wifi, Bluetooth, HDMI, USB...

Cámara deportiva: deportes de riesgo

Los deportes de riesgo siguen ganando adeptos verano tras verano, aunque hay quien piensa que el riesgo no merece la pena si no queda inmortalizado. Puestos a presumir con los amigos, procuremos la imagen más nítida y estable posible con el líder del mercado: la Hero7 Silver de GoPro graba a resolución 4K, es sumergible hasta los 10 metros y cuesta 219 euros.

Dron: imágenes espectaculares en vuelo

También hay quien aprovecha el contacto con la naturaleza para desempolvar su dron, dado que su utilización en plena urbe está más que restringida. No es que sea, desde luego, un imprescindible para meter en la maleta, pero si alguien tiene el capricho de conseguir imágenes en vuelo espectaculares... Los hay ligeros, con un alcance de 2 km y autonomía de media hora. Claro que habrá que gastarse más de 300 euros...

Consola portátil: para trayectos estivales

Mucho ha llovido desde la mítica Game Boy, máquina que acompañase a grandes y pequeños en los trayectos estivales. El mismo fabricante siguió evolucionando el concepto hasta materializar una consola híbrida: Nintendo Switch (329 euros) permite jugar conectando la máquina al televisor o en modo portátil, pudiendo desacoplar los mandos para disputar partidas en familia.