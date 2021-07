Consulta el horóscopo de hoy: viernes, 2 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo del viernes 2 de julio de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

A último momento tendrás una desilusión por confiarte demasiado en la suerte o en las promesas de personas poco fiables. Vigila también un poco tu economía, hoy te mostrarás muy espléndido.

TAURO

Todo lo que tengas tanto en el amor y en tu trabajo hasta el momento átalo fuertemente ya que se esperan nubes negras en el curso de los acontecimientos. Alguien se acerca por amor.

GÉMINIS

Cuidado con las precipitaciones tanto en el terreno profesional como en el amor. No te dejes llevar por la primera impresión y profundiza más en todo. La noche te permitirá mostrarte pasional.

CÁNCER

Rectificar es de sabios y hoy te conviene hacerlo, notarás no sólo una gran tranquilidad, además una sonrisa y el apoyo de todos los que te rodean. Crece tu imagen social y el amor se vuelve activo.

LEO

Atención a las formas, la pareja está algo nerviosa y se está oliendo algo que no le conviene para nada, con delicadeza arreglarás el problema sin enfrentamientos. Te llegará dinero no esperado.

VIRGO

Intenta hoy no ser demasiado caprichoso, escucha y observa las ideas de los demás sin encerrarte tanto en tu vida interior. Despliega tu comprensión, sacarás hoy más partido en todo.

LIBRA

No cuentes a nadie tus planes o perderás fácil y totalmente todo lo conquistado. Hoy se recomienda una acción algo encubierta para no despertar sospechas. Conocerás a alguien muy especial en tu vida.

ESCORPIO

Controla lo más posible las frases y giros que durante hoy emitas con tus amigos o pareja. Además de estar todos susceptibles tu estarás muy hiriente, relájate y conquistarás todo lo deseado.

SAGITARIO

Con jefes, padres y superiores en general las cosas estarán algo delicadas y con poca facilidad de trato o de llegar a entendimientos, calma. La diosa de la Fortuna te dará sorpresas.

CAPRICORNIO

No esperes que la pareja o los socios estén de acuerdo con tus ideas, hoy no convencerás a nadie, tómatelo con más filosofía y no te precipites. Buen momento para viajes y asuntos distantes.

ACUARIO

Buen momento para concertar nuevos contratos y firmar documentos y compra de cosas. La comunicación con los demás será fluida y llena de sorpresas. Tu mirada despertará la pasión en alguien.

PISCIS

Buen momento para cimentar lazos afectivos y sociales. Lánzate a la conquista de nuevas relaciones sociales que seguro que te aportarán muchos beneficios. Estás en buena racha, aprovecha todo.