La hermana de Britney Spears le aconsejó un nuevo abogado "hace muchos años"

La labor del abogado designado para defender los intereses de Britney se ha puesto en entredicho después de que la artista asegurara que no sabía que podía pedir la finalización de la tutela y de una exclusiva del diario The New York Times que afirma que ha ganado 3 millones de dólares gracias a este caso.