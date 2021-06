La mitad de los españoles apoya que atletas trans compitan con el género con el que se identifican, según un estudio de Ipsos, que sitúa a España como el país del mundo que recaba más apoyos en este sentido.

Con motivo de la celebración, este lunes 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI, ha realizado una encuesta sobre la visibilidad y percepción pública de estas personas en 27 países del mundo. Tal y como ha indicado la compañía de investigación, la muestra recogida es de un millar de personas en Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, España y Estados Unidos.

Además, se ha cuestionado a 500 individuos en Argentina, Chile Colombia, Hungría, India, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia y Turquía.

A nivel mundial, el mismo porcentaje de los encuestados se muestra a favor y en contra (32%), mientras que un 36% se mantiene neutral. Pero, en España, que está en pleno debate sobre la aprobación de la Ley Trans que, entre otras medidas, regula la participación de las personas trans en el deporte, la opinión favorable se extiende hasta la mitad de la población. Solo por delante se encuentra la India, con un 53 por ciento de apoyo.

El porcentaje se eleva cuando se trata de que los deportistas se declaren abiertamente homosexuales. En este caso, "una de cada dos personas de los países encuestados está a favor de que haya deportistas abiertamente homosexuales", frente a un 16% que se opone. En España, el porcentaje de los ciudadanos a favor se eleva hasta el 73%, liderando de nuevo el ranking mundial.

El país con más población no hetero

El estudio ha determinado que, de media global, el 80% de la población se identifica como heterosexual, el 4% como bisexual, el 3% como gay o lesbiana, el 1% como pansexual u omnisexual y otro 1% como asexual.

En España un 78% de los ciudadanos se declara heterosexual y un 12% se identifica con otro género, lo que sitúa al país como el tercero a nivel global y el primero a nivel europeo con mayor población no hetero, seguido de cerca por Alemania (11%) y Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Suecia, todos ellos con un 10%.

A nivel mundial, los hombres son más propensos a identificarse como gays (4%) que las mujeres como lesbianas (1%) y lo mismo ocurre con la 'Generación Z' (4%) y los Millennials (3%) frente a la Generación X (2%) y los Boomers (1%). Los expertos indican que estas cifras demuestran que, en materia de identidad de género, existe una brecha generacional.

Ipsos destaca, además, el dato registrado de países en donde "una gran proporción de adultos no pueden o no quieren definir su orientación sexual": el 39% en Malasia, el 33% en Turquía, el 24% en la India, el 19% en Rusia y el 15% en México. En España son un 10% los que prefieren no expresar su identidad, aunque es uno de los porcentajes más altos de los países europeos entrevistados, solo superado por Alemania y Polonia.

España sí es líder entre los europeos en cuanto a la cercanía con una persona del colectivo, 6 de cada 10 españoles ha declarado tener alguna relación con alguien LGTBI y de nuevo, destacan los autores del estudio, es la Generación Z quien señala tener mayor contacto con el colectivo.

El país también lidera el ranking en "compromiso y apoyo" hacia el coletivo LGTBI, como es acudir a las manifestaciones del Orgullo (un 22% dice haber acudido alguna vez, mientras que la mediaglobal es de un 13%). Además, está en el tercer puesto global con másciudadanos a favor del matrimonio homosexual (76%), solo por detrás de Suecia (79%), y Países Bajos (84%).

"Solo Rusia y Malasia registran una mayoría en contra de cualquier tipo de reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo", indica el documento.

Ipsos destaca, en este sentido, que en España se ha observado en los últimos cinco años "el mismo apoyo que en la actualidad", por lo que "no existe un incremento" pero "tampoco una marcha atrás en esteterreno". UN 64%

Afecto en público

En cuanto a si las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos a la hora de adoptar niños, el 61% de media global cree que así debería ser. Solo en Perú, Polonia, Malasia y Rusia una mayoría se muestra en contra; mientras España se vuelve a situar en las primeras posiciones, siendo un 77% de españoles los se muestran a favor, sólo por detrás de Países Bajos (83%), Canadá (81%) y Suecia (79%).

Del mismo modo, España es el país del mundo que más apoya la idea de que las personas LGBTI muestren abiertamente su orientación sexual o identidad de género con el resto de personas, en total un 73% de los españoles así lo reconocen, lo que supone un porcentaje muy por encima de la media global que se sitúa en el 51%.

Le siguen en la lista Argentina (69%) y Chile (68%), mientras que en Europa, el segundo puesto sería para Países Bajos (66%) y el tercero para Gran Bretaña (63%).

En cuanto a que las personas LGTBI muestren su afecto en público, los porcentajes bajan en general, aunque España se vuelve a situar como el que más ciudadanos están a favor de estas demostraciones (64%), casi el doble que la media mundial (37%).