La princesa Latifa, hija del polémico emir de Dubái, recala en Madrid en un viaje por Europa

La princesa Latifa, de 35 años, ha sido fotografiada en Madrid. Así parece demostrarlo una fotografía subida a la cuenta de Instagram de Sioned Taylor (@shinnybryn), en la que se puede ver a la hija del emir de Dubái en una pasarela del aeropuerto de Barajas. Al parecer, la joven, que denunció hace tres años estar retenida por su padre, podría haber estado estos días de vacaciones por Europa con una amiga. Sin embargo, no hay ninguna indicación de cuándo se hizo la fotografía. Solo lo que indica en el texto que acompaña: "Estupendas vacaciones en Europa con Latifa. Nos divertimos explorando".

Radha Stirling, fundadora de la red de activistas 'Detained in Dubai', que venía denunciando la situación en la que se encontraba la jequesa en su 'jaula de oro' en Emiratos, no ha dudado en comentar: "Nos alegra ver que Latifa goza de una creciente libertad en Europa con amigos tras lo que ha sido una compleja campaña de tres años". Sin embargo, considera que "unas pocas fotos de Latifa no cierran el caso".

Después de su intento de huida por mar, Latifa volvió a ocupar las portadas cuando en febrero la BBC dio a conocer una serie de vídeos que ella había conseguido enviar a algunos amigos con un teléfono móvil escondido para relatar que estaba retenida en una vivienda con rejas en las ventanas y vigilada continuamente. Una situación que provocó que tanto Naciones Unidas como el Gobierno británico intervinieran para conocer su situación real.