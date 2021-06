La piscina hinchable infantil que más triunfa en Amazon ¡8000 valoraciones! y por menos de 12 euros

Aunque todavía falta más de un mes para que el verano llegue de forma oficial a nuestras vidas, ya tenemos casi todo preparado para disfrutar de las jornadas de buen tiempo en los espacios exteriores de nuestro hogar. Y es que, como el año pasado se encargó de demostrarnos, quien tiene un jardín, un patio, una terraza y hasta un pequeño balcón tiene un tesoro. Sobre todo, si optamos por soluciones para sacarles el máximo partido, como una mesa plegable, perfecta para aprovechar el máximo los rincones más pequeños, o la que se transforma en nevera para contar con propuestas más versátiles.

Pero, además, las casas donde hay niños bien saben que, llegadas las altas temperaturas, hay algo que no puede faltar si queremos sobrevivir al verano: los chapuzones en el agua y, con ellos, algunos de los juegos clásicos del verano, como el Bola Boom. Por ello, son muchos los que se animan a incluir una pequeña piscina en estos espacios abiertos. Eso sí, hay que tener muchísima precaución y, en caso de duda, consultar con un arquitecto que nos asegure que el modelo escogido es adecuado para nuestro hogar. De hecho, las piscinas no están recomendadas para incluir en áticos o terrazas que no sean bajos.

Claro que, si nuestro hogar cumple con las condiciones para tener una, queremos darles a los más pequeños la posibilidad de tener una piscina sin salir de casa. Y ahora podemos hacerlo a buen precio: el modelo de Intex de 90 litros y forma rectangular cuesta menos de 12 euros en Amazon, tiene cerca de 8.000 valoraciones y es perfecta para que los niños disfruten de un pequeño chapuzón y de estar a remojo cuando el calor aprieta.

Esta piscina es ideal para niños de entre 2 y 10 años

Todo lo que hay que saber de este modelo

Antes de lanzarse a la compra de esta piscina hinchable pensada para niños es importante saber cuáles son las mejores prestaciones que ofrece, más allá de su bien precio. Tal y como aparece en la web de Amazon, el modelo de Intex tiene un tamaño de 166x100x25 centímetros, lo que se traduce en una capacidad de, aproximadamente, 90 litros de agua. Por ello, es importante comprobar si la terraza o el jardín donde lo vamos a instalar está preparado para aguantar este peso con seguridad.

Esta piscina está pensada para el uso de niños a partir de dos años, aunque, tal y como indican, siempre bajo supervisión, pues, aunque su base es acolchada para que puedan estar sentados con comodidad y sus paredes no son muy altas, es esencial controlar en todo momento su actividad en el agua.

Además, para que podamos recoger el modelo de Intex con facilidad cuando no le damos uso se puede hinchar y deshinchar con velocidad, aunque, eso sí, su compra no incluye el gadget para lograrlo, aunque la marca también cuenta con uno entre los productos del catálogo de Amazon.

