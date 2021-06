Nuria Roca, con problemas de salud: "La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado"

Los problemas de salud han obligado a la actriz y presentadora Nuria Roca a suspender en La Palma el estreno del montaje teatral 'La Gran Depresión', una comedia teatral en la que se sube al escenario junto a Antonia San Juan. La popular intérprete ha dado un susto a sus seguidores este sábado cuando ha compartido en las redes sociales una fotografía de su mano con un gotero y ha explicado que tras una semana "un tanto complicada" ha tenido que acudir al médico tras padecer fiebre alta y otros síntomas "que me han dejado baldada".

"Buenos días... esta semana ha sido un tanto complicada... la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado... pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana...", ha escrito junto a una imagen en la que muestra su mano vendada y con una vía puesta.

Nuria Roca ha querido también así disculparse con todos los espectadores que habían adquirido las entreadas para ir a verla tanto en La Palma como en Tenerife, porque le van a resultar imposible cumplir con estos compromiso. No obstante promete compensar a sus seguidores y estar en unos días de nuevo al pie del cañón. "En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión…", asegura en su publicación.

La presentadora de televisión también tiene palabras de agradecimiento para su compañera de reparto Antonina "qué suerte tenerte 'mi sielo', al director Félix Sabroso "por tenerme presente todo el rato y quererme" y a todo el equipo que le acompaña en este trabajo "por vuestra entrega y amor… sois los mejores!!! Y yo una suertuda por teneros!". Su última reflexión no deja lugar a dudas de que en unos días volverá a estar al cien por cien, "no es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a 'full'", se despide. Es la segunda vez esta semana que Nuria Roca tiene que suspender sus planes por su estado de salud, pues hace apenas dos días contó que había pasado un par de jornadas descansando en la cama con fiebre.